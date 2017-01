Javi Lara ya tiene la venia

Habemus tránsfer. A través de un comunicado, el Córdoba informó que ya tiene a su disposición el pase internacional de Javi Lara, que militó hasta el pasado mes de diciembre en el Atlético de Kolkata, equipo con el que se proclamó campeón de la Super Liga India.

Tras hacer oficial su contratación la entidad cordobesista hace ocho días, el centrocampista montoreño, que lleva entrenando con normalidad con el grupo desde su llegada, podría estar disponible para la cita que tiene este sábado el club blanquiverde ante el Tenerife. Tras perderse el compromiso del pasado domingo en Montilivi ante el Girona ante la falta de la documentación requerida, Javi Lara se estrenaría con el CCF ante su exequipo en el Heliodoro Rodríguez López. Un compromiso que será especial para un jugador criado en la cantera cordobesista y que tendrá a sus 31 años la oportunidad de debutar con el primer equipo. Además, lo hará contra un Tenerife que lo firmó durante el anterior mercado invernal y con el que estuvo hasta el final de la pasada temporada. Ahora Lara ha hecho la misma operación que hace un año, aunque ahora llega a casa.

Carrión podría optar por Javi Lara de inicio en Tenerife; Esteve sería el perjudicado

En Tenerife tiene la ocasión perfecta también para reivindicar su gran calidad, la que demostró durante gran parte de su paso por el club tinerfeño, con el que disputó 16 encuentros ligueros y anotó un gol. Tras un comienzo titubeante, el montoreño se hizo con la titularidad cuando cogió la forma deseada. Martí le abrió la puerta del once inicial en Butarque ante el Leganés. Su estreno fue inmejorable, ya que anotó el tanto de la victoria del conjunto insular. Un triunfo que supuso la primera derrota del equipo madrileño en su feudo. A partir de ahí, fue un fijo en los planes de Martí y el Tenerife estudió la opción de ampliar su contrato, algo que no se llegó a concretar al final. Tras siete partidos como fijo en el once, todo cambió en la recta final del campeonato. El preparador mallorquín lo usó para las segundas partes y fue perdiendo peso en los últimos seis encuentros ligueros del campeonato.

Sin acuerdo para renovación, Lara decidió regresar al Atlético de Kolkata, con el que se proclamó campeón en diciembre. Ahora ha vuelto a España y estará durante los seis próximos meses en el CCF. Con el tránsfer ya en poder del club cordobesista, Carrión podría optar por él de inicio ante su exequipo, lo que sacaría a Esteve respecto al último once inicial.

Por otro lado, el club, que trabaja también en las salidas, sigue peinando el mercado con la idea de reforzar el plantel con la llegada de un lateral zurdo y un delantero. Aún quedan 13 días para el cierre de mercado. Habrá que esperar.