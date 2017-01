Javi Lara y el estreno del pasajero 24

No fue el estreno deseado pero Javi Lara vistió el pasado sábado por fin ya la blanquiverde. El centrocampista montoreño, primer y único fichaje realizado por la entidad cordobesista hasta el momento durante este mercado invernal, contó con 27 minutos en su debut con el CCF. Además, lo hizo en el Heliodoro Rodríguez López, un campo que conoce muy bien tras su etapa en el club insular la pasada campaña, con el que jugó 16 partidos y anotó un tanto.

Con 0-0 en el marcador, Luis Carrión buscó en el de Montoro la pieza necesaria para dar descanso a Borja Domínguez. Era el minuto 63 cuando entraba al verde, pero pronto el castillo de naipes se cayó y todo se volvió oscuro. La derrota ante los blanquiazules emborronó el debut de Javi Lara, al que se le notó falto de ritmo en su puesta de largo y además vio cómo el equipo encajaba dos tantos en el tramo final que alargaban la mala dinámica de los cordobesistas.

Es el momento de estar juntos y seguro que en casa daremos la cara porque hay que sumar los tres puntos"

Tras convertirse en el vigesimocuarto jugador en estrenarse durante lo que va curso con el CCF -siguen en blanco Razak y Markovic-, Javi Lara comentó que era "evidente que tenía muchas ganas de jugar ya y he intentado sumar todo lo que he podido". "Nos hemos encontrado un gol en un rebote y luego nos hemos lanzado a por el empate y en una jugada que era falta a favor nuestra ha originado una contra que ellos, que tienen gente rápida, han podido aprovechar porque iban por delante en el marcador", reconoció el centrocampista montoreño.

Sobre la cita ante el Tenerife, "el equipo quiere ser protagonista con el balón y en todo momento ha querido llevar la iniciativa, aunque eso a veces origina pérdidas y así han venido las ocasiones de ellos". No obstante, apuntó que "nosotros hemos tenido ocasiones suficientemente claras para adelantarnos en el marcador, pero estamos en una dinámica negativa por lo que me cuentan, ya que llevo poco tiempo aquí". Eso sí, dejó claro que "cualquier cosa se convierte en un gol en contra y así se ha visto: un rebote en una falta sin aparente peligro se ha convertido en gol cuando poco antes habíamos tenido una muy clara".

Ahora Javi Lara tiene claro que llega a Córdoba para aspirar a todo. Cuestionado por si es el revulsivo que necesita el CCF ahora mismo, el de Montoro comentó que "el fútbol es un deporte de equipo, no individual, pero tengo ganas de sumar desde la semana que viene en casa". "Es el momento de estar todos juntos trabajando y seguro que en casa daremos la cara porque hay que sumar los tres puntos", aclaró el jugador blanquiverde. Además, tras la mala dinámica del equipo en El Arcángel, donde no ganan desde el pasado 24 de septiembre cuando derrotaron al Gimnástic (2-0), el ex del Atlético de Kolkata indicó que ahora "hay que quitarse cosas de la cabeza y pensar que nuestro campo es el mejor que hay para jugar al fútbol". El próximo domingo llegará el UCAM Murcia al coliseo ribereño. Los murcianos han reaccionado en las últimas jornadas, por lo que Javi Lara señaló que "en Segunda no hay ningún rival fácil". Tras perder ante el Tenerife y colocarse más cerca del descenso que de la zona noble, Lara comentó que el vestuario "sufre mucho, pero hay que reponerse y pensar en ese siguiente rival para sacar los tres puntos en casa". El pasajero 24 debutó con derrota ante su exequipo pero espera que ese gris estreno se convierta en un dulce final de curso. Ahora toca cambiar la dinámica.