Javi Lara echa el freno

Calma y con el problema detectado. Javi Lara se encuentra "bien", aunque en la sesión de ayer hizo trabajo específico y se retiró con unas molestias en el gemelo izquierdo. Todavía quedan cuatro días por delante hasta la visita del domingo del Tenerife, una cita en la que quiere estar. "El sábado tuve algún problema pero he estado haciendo lo que me han mandado y poco a poco a ver cómo vamos", reconoció el centrocampista blanquiverde. Las sensaciones dejadas en el entrenamiento de ayer no fueron las mejores pero Javi espera estar presente en la cita ante su exequipo. Ahora hay que ver su evolución, pero todo apunta a que sí estará. Eso sí, la imagen suya cabizbajo y dialogando con el doctor Bejarano hizo saltar las alarmas a todos los presentes. Además, una respuesta del montoreño a un seguidor cordobesista que le preguntó por su estado añadió más dramatismo al asunto: "Estoy regular", respondió Lara. Aún así, hay días por delante y habrá que esperar para ver en las próximas sesiones si se recupera de esta dolencia a tiempo.

Por otro lado, Javi Lara quiso quitar dramatismo a la actual situación del equipo. "Lo más importante es que sabemos cuál es el problema. Hay que solucionarlo lo antes posible y es verdad que aquí se tiende mucho a dramatizar porque parece que estamos ya en la jornada 35", comentó el de Montoro. Además, añadió que "confió en mis compañeros porque hay un buen grupo de trabajo unido". De hecho, Lara cree que "vamos a darle la vuelta a la situación en una semana que hay tres partidos y eso nos puede venir muy bien".

Da igual el rival que sea, es un partido para dar la cara y soy una persona con bastante personalidad"

Cuestionado por el problema detectado por el equipo, el montoreño comentó que "ya lo hemos dicho muchas veces, con el balón estamos bien pero sin balón estamos sufriendo más de lo previsto". No obstante, "creo que no hay que hacer sangre" y recordó los partidos que acabaron en derrota cordobesista. En este sentido, "con el Cádiz a los 40 segundos empiezas perdiendo y cambia, con el Zaragoza te puedes ir al descanso ganando 2-1 y da en el larguero, ellos se conformaban con el empate y sin embargo te acaban ganando". Por último, "en Barcelona tuvimos 20 minutos muy malos y se acabaron pagando". De este modo, Javi Lara quiso quitar hierro al asunto y se centra en el partido ante el Tenerife, equipo del que formó parte en la segunda parte de la temporada 15-16. "Tengo buen recuerdo de Tenerife, aunque estuve poco tiempo pero me trataron genial", comentó Lara. No obstante, "da igual el rival que sea, es un partido para dar la cara y soy una persona con bastante personalidad, sobre todo en partidos así y ojalá salga bien la cosa".

El que no vendrá el domingo será Suso Santana, "un jugador con carácter que nunca se esconde", según lo definió el montoreño. Sin su presencia, el cuadro insular "pierde bastante pero han hecho esfuerzo grande este verano con jugadores que marcan diferencias y lo sustituirá uno que lo hará seguramente bien". Lo que está claro es que Javi quiere estar presente en esa cita, en la que el CCF buscará voltear la mala dinámica que tiene al equipo en descenso tras las cuatro primeras citas.