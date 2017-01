Javi Lara apela a "estar todos unidos"

La cita del sábado en Tenerife puede ser la del debut de Javi Lara con la elástica blanquiverde. Tras obtener el CCF ya el tránsfer del jugador montoreño, éste ya cuenta como uno más para el compromiso del Heliodoro Rodríguez López. Un duelo al que llega "con muchas ganas" porque "ya estoy disponible". Ahora "a ver si hay suerte" y Luis Carrión apuesta por él.

Enfrente estará el Tenerife, un club que conoce bien por su estancia durante seis meses del año pasado. Lara, que firmó en enero de 2016 con los insulares, disfrutó de 16 partidos y anotó un tanto. Será una cita importante para el montoreño, que indicó en CCFTV que "no hace falta jugar diez años en un equipo para que sientas que especial". Además, explicó que "estuve allí poco tiempo pero me trataron muy bien y recibí mucho cariño". "Es un sitio en el que me gusta jugar", afirmó el centrocampista del conjunto cordobesista.

El jugador cordobés señala que el rival "es un equipo que en casa es bastante fiable"

Sobre el cuadro de José Luis Martí, que anda octavo a tan solamente un punto de la zona de play off de ascenso a Primera División, Javi Lara comentó que "es un equipo que en casa es bastante fiable". De hecho, los insulares, que no pierden en su feudo desde enero de 2016, suman 22 encuentros sin perder al calor del hogar. Durante lo que se lleva de campeonato, los blanquiazules acumulan cinco victorias y seis empates en las 11 jornadas disputadas. Además, llegan al duelo del sábado ante los blanquiverdes tras enlazar dos triunfos seguidos en casa y dejando la portería a cero -Alcorcón (2-0) y Zaragoza (1-0)-. Para el exjugador del Atlético de Kolkata, con el que se proclamó campeón de la Super Liga India, el equipo tinerfeño "quiere siempre ser protagonista con el balón". Además, tienen "una afición muy exigente por toda la historia que tienen". No obstante, "ellos corren también sus riesgos y nosotros tenemos calidad como para poder aprovecharlo".

De cara a esta segunda vuelta, que comenzará el sábado en Tenerife, Javi Lara señaló que "es el momento de estar unidos, trabajar juntos y encadenar una buena racha que nos permita pelear con los mejores". También opinó acerca de la última derrota encajada ante el Girona, donde no pudo jugar al no estar el tránsfer. Lara apuntó a que Montilivi "no es un campo fácil, no tengo buen recuerdo de ese campo y sabía que era una vista muy dura". Además, "te encuentras con un gol en el primer minuto y eso se hace más difícil porque ellos están en buena dinámica". Aún así, "creo que el equipo dio la cara y en el segundo tiempo hubo opciones para entrar en el partido, pero no hubo suerte de cara al gol y por eso no se sumó".