Javi Hervás, cinco cursos de vaivenes sin mucha fortuna

El Mirandés cuenta en sus filas con los cordobeses Fran Cruz y Javi Hervás. El primero tiene más protagonismo que el segundo en el equipo burgalés, con el que firmó este pasado verano y en el que sólo ha disputado 16 partidos (863 minutos). Su presencia en El Arcángel aún no está garantizada y habrá que ver si Pablo Alfaro lo convoca para la final del domingo.

Criado en la cantera cordobesista, el del Guadalquivir brilló con luz propia a las órdenes de Paco Jémez en la temporada 11-12. Pronto se ganó un sitio en el once del preparador cordobés, que contó con él en 32 partidos y anotó tres goles durante ese curso. Su progresión y su buen hacer le valió para que el Sevilla se hiciese con sus servicios en enero de 2011. Aunque siguió cedido hasta junio de ese ejercicio en la entidad blanquiverde, que se embolsó 1.250.000 euros por su venta, Hervás no triunfó en el Sánchez Pizjuán. De hecho, sólo jugó 12 encuentros con la elástica sevillista. Tras una temporada, la 12-13, prácticamente en blanco, el club hispalense, con el que tenía contrato hasta 2017, decidió cederlo al Hércules para la 13-14. No tuvo fortuna en el conjunto alicantino ni tampoco en su segunda cesión al Sabadell en la siguiente temporada. De vuelta a Sevilla, el cordobés rompió su contrato con el club hispalense. Tras su salida de Nervión, el del Guadalquivir apostó en la 15-16 por jugar lejos de España en busca de minutos, por lo que se enroló en el Brisbane Roar australiano. Fue su primera experiencia en el extranjero pero sólo duro un curso. Lo intentó en el FK Željeznicar de Bosnia Herzegovina pero la llamada del Mirandés hizo replantearse su futuro y no dudo en volver a España. Sin embargo, en el cuadro burgalés sigue sin encontrar su mejor juego. Habitual descarte, Hervás podría volver a Córdoba el domingo tras cinco cursos de vaivenes.