Javi Galán, un primer espada

Javi Galán ha sido, sin lugar a dudas, una de las pocas alegrías que ha dejado en el Córdoba la recién concluida temporada 16-17. El extremo pacense, gran apuesta de Luis Carrión desde su promoción al primer equipo, se ha ganado en el verde ser una pieza importante en el próximo proyecto del club blanquiverde. De hecho, en la hoja de ruta trazada por la cúpula directiva para reconstruir la plantilla no hay lugar para un esfuerzo extra en su demarcación, pues consideran que no sería bueno cortar ahora la proyección de un futbolista que ha demostrado que, con confianza, puede ser muy válido para Segunda División. Así, las apuestas de cara al mercado se centrarán en otras demarcaciones huérfanas de referentes, y no en un perfil izquierdo que en los dos últimos meses ha sido propiedad exclusiva de Galán, considerado ya todo un primer espada para el CCF que ha de venir.

Incorporado en verano de 2015 desde el Badajoz por Keke Durán, encargado de confeccionar el filial dentro de la secretaría técnica que lideraba Emilio Vega, Galán ha ido quemando etapas en el filial durante temporada y media, siempre siendo fijo en los esquemas de Carrión. Por eso, la promoción del técnico catalán hacia el primer equipo a finales de noviembre, tras la destitución de José Luis Oltra, sirvió también de trampolín para el pacense (y Esteve Monterde), que de un día para otro se encontró jugando ante el Málaga en Copa del Rey cuando el fin de semana había actuado cerca de casa en el Romano de Mérida. Pero la apuesta de Carrión fue a más, y Javi se convirtió en pieza fundamental en sus esquemas hasta finales de enero, cuando la crisis de resultados que terminó por empujar al equipo hacia la zona baja de la clasificación le obligó a agitar las alineaciones en busca de soluciones.

El CCF tiene claro que no cortará la proyección de un jugador que tiene la bendición de Carrión

Aunque siguió en la órbita de los mayores, el extremo zurdo del filial estuvo diez jornadas sin jugar, hasta que Carrión volvió a tirar de él en la jornada 32, con motivo de la visita del Elche. Desde ese momento y hasta el final de temporada, Javi Galán ya no tuvo descanso, jugándolo absolutamente todo y siendo determinante en la consecución de la permanencia. Al final, el futbolista de Badajoz acumuló un total de 1.403 minutos en Liga, repartidos en 17 participaciones, en los que anotó 2 goles (en Oviedo y Vallecas) y se convirtió en el máximo asistente del equipo, con 5 pases de gol, según las estadísticas recogidas en el portal oficial de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Ante tal situación, Carrión ya lo confirmó el sábado tras la última jornada como miembro de la primera plantilla a todos los efectos en el ejercicio venidero, una condición que compartirá con sus compañeros en el filial Marc Vito, Esteve y Quiles. Los tres primeros -en el caso del onubense hay que cerrar una negociación aún- pasarán, por tanto, a asegurarse los ingresos mínimos para Segunda (unos 77.000 euros) al haber demostrado su valía en un B al que llegaron con vinculación por dos campañas y prácticamente a coste cero, pues sólo por el meta hubo que pagar cláusula.

Pero el salto de Javi Galán va más allá de lo que ponga su contrato. La confianza que el club tiene en el extremo es tal que la primera decisión a la hora de confeccionar la plantilla es que no es necesaria la llegada de un titular para el extremo izquierdo, pues tal condición la puede asumir de sobra el ex del Badajoz. Ni el cuerpo técnico ni el club quieren frenar la carrera de un futbolista que ha demostrado que puede jugar con presión y que, con confianza, puede tener cabida en una categoría tan exigente como la Segunda. De hecho, su nombre empieza a aparecer anotado en las agendas de otras entidades más poderosas, aunque de momento su presente es en blanquiverde.