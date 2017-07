Jaime abre otra puerta

Para finalizar el mes de julio llegó el primer contratiempo serio del verano. La lesión que Jaime Romero sufrió el pasado sábado ante el Almería, diagnosticada como "un esguince de su rodilla izquierda", según el parte médico emitido por el club, puede precipitar la llegada de un nuevo refuerzo ofensivo para la plantilla que dirige Luis Carrión. Aunque el Córdoba no ha querido especificar plazos en esta ocasión, y se ha limitado a advertir, con el deseo de "transmitir tranquilidad", que la dolencia "no reviste gravedad y evoluciona favorablemente", el tiempo de recuperación habitual para este tipo de problemas no baja en el mejor de los casos de las dos o tres semanas. Eso y el parón lógico en el trabajo de pretemporada que está realizando el plantel prácticamente descartan a día de hoy al extremo zurdo para el inicio de la Liga, fijado ya para la tarde-noche del sábado 19, con el Cádiz como invitado en El Arcángel.

Tras las molestias musculares en la segunda semana de preparación de Carlos Caballero y Miguel Loureiro, que les obligaron a parar durante algún entrenamiento y hasta perderse algún amistoso -el madrileño no debutó hasta la tercera parada, en Linares-, la lesión de Jaime Romero es el primer percance serio del verano en clave blanquiverde. El exterior se rompió en un choque con balón por medio con el excordobesista Morcillo, al filo del minuto 15 de la cuarta prueba estival de un equipo que se mantiene invicto. Tras una primera atención por parte del médico en la banda del campo 2 del Marbella Football Center, el manchego trató de reintegrarse al partido, si bien al intentar buscar un balón aéreo sólo unos segundos después se percató de que lo mejor era parar. "Se ha notado algo en el (ligamento) lateral interno, y él que ha tenido problemas ahí -en octubre de 2015, siendo jugador del Zaragoza se rompió el cruzado anterior, acompañado de esguince del lateral interno y menisco de su rodilla derecha- y se conoce bien, ha decidido salirse, aunque no cree que sea mucho", comentó Carrión tras el encuentro.

Las pruebas médicas posteriores dejaron la lesión en un esguince de rodilla. Pero eso no evitará que Jaime Romero se pierda varias semanas de esta fase final de la preparación para el ejercicio 17-18. Un hándicap importante para cualquier futbolista con el que el zurdo ya tuvo que convivir el pasado verano con Osasuna, aunque entonces fue por culpa de una dolencia muscular en el pectíneo de la misma pierna izquierda.

Ante este contratiempo notable de uno de los fichajes estrella dentro de la nómina de diez incorporaciones confirmadas hasta la fecha por el Córdoba -el club pagó medio millón de euros a Osasuna por hacerse con sus servicios-, la dirección deportiva podría acelerar la llegada de un nuevo refuerzo ofensivo. Todo a pesar de que el técnico maneja alternativas más o menos sólidas dentro del plantel (Alfaro y Sergi Guardiola, principalmente, con Javi Galán fijo en el otro costado). Hay que recordar que Carrión viene advirtiendo del deseo de encontrar un futbolista "diferencial", con los ojos puestos en la zona de vanguardia, y que el director de fútbol de la entidad, Álex Gómez, mantuvo abierta hace unos días la puerta a nuevos fichajes. Parece blanco y en botella, aunque falta saber cuándo se activará la maquinaria...