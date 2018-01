Jaime abre el mercado

El Córdoba ya está metido de lleno en el mercado de invierno, ese al que el pasado viernes no iba a entrar al "99,9 por ciento" porque "no podemos fichar, pero de aquí no se mueve nadie". Pues bien, la segunda parte de la ecuación planteada por el máximo accionista, Carlos González, se cayó ayer cuando el club blanquiverde anunció la cesión hasta final de temporada de Jaime Romero al Lugo, con una opción obligatoria de compra en caso de ascenso de los gallegos a Primera División. Pero ahí no queda la cosa, pues posiblemente habrá más salidas de aquí al día 31 -Jona está en la pole para seguir el mismo camino en condiciones similares- y no está descartada una sorpresa en forma de fichaje, que a día de hoy es imposible por las directrices de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que acabaría por dejar en nada la sentencia del propietario hace apenas unos días. Ya saben, ni siquiera en una de esas medias verdades del fútbol a las que suele recurrir el empresario en estas situaciones en las que termina ocurriendo todo lo contrario a lo anunciado. Quizás sea una señal para el embrollo de la compraventa...

González sí advirtió en su última aparición que el CCF tenía sobre la mesa propuestas de cesión por cuatro futbolistas, descartando acto seguido que fuera a atender alguna. Ayer, el primero de esos jugadores pretendidos ya hizo las maletas y el resto -quizás no todos- podrían seguir el mismo camino en los próximos días. El más cercano parece Jona, que comparte agente con Jaime Romero y que no está nada contento con su rol en este proyecto desde hace ya algún tiempo.

Y es para no estarlo, lógicamente, pues su rendimiento está años luz del que se esperaba, lo que le ha llevado a ser superado de largo por Sergi Guardiola en la pelea por el nueve y ser suplente habitual con todos los entrenadores. Si el delantero hispano-hondureño sale, lo hará como el extremo izquierdo: a préstamo con opción obligatoria de compra, pues ambos fueron las dos apuestas más serias de la entidad el pasado verano -hoy ya son los grandes fiascos-, abonando en torno al medio millón de euros por cada uno de ellos para firmarles un contrato hasta 2020. Y si en alguna situación se mueve como nadie el máximo accionista del club cordobesista es a la hora de no perder ni un céntimo.

Entre otras cosas porque quizás por ahí pueda jugar el Córdoba una baza, en estos momentos descartada, para que su aparición en el mercado de invierno no sea sólo en el capítulo de bajas. La salida de Jaime, que se marcha habiendo jugado 18 partidos oficiales (17 de Liga y 1 de Copa) y un total de 922 minutos en los que ni marcó ni fue amonestado, libera en torno a los 200.000 euros de ficha, lo que mantiene el déficit en torno al tope salarial sobre un millón...

Curiosamente, la misma cantidad que Azaveco SL ha activado por, según su versión, el incumplimiento del contrato de arras por Aglomerados Córdoba SL (Jesús León y Luis Oliver) en la negociación de compraventa del club que el próximo lunes, parece difícil que antes, debe escribir un nuevo capítulo que a buen seguro no será el último.

Pero antes o después de esa jornada, en parte también en función del desenlace que tenga esta historia, lo lógico es que los movimientos sigan en el equipo. En principio parece que dejando salir, pero una vez que la puerta esté abierta... lo mismo también viene alguien a echar una mano.