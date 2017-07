El Itea Córdoba tiene plaza en Segunda

El Itea Córdoba es de Segunda División. Así lo corroboró ayer la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) una vez revisada la documentación exigida a la entidad cordobesa. El patrocinio del CCF, que hará frente al 70 por ciento del presupuesto, ha sido vital para que salga adelante la posibilidad de que el equipo cordobés sea de Plata.

En los próximos días se conocerá la campaña de abonados del Itea Córdoba CF, nueva denominación tras el vínculo con la entidad cordobesista. Además, a partir de ahora vestirán la elástica blanquiverde en todos los encuentros que disputen en esta segunda categoría nacional. Por otro lado, los socios del CCF, a falta de últimos detalles, tendrán ventajas para poder ver al conjunto de Vista Alegre.

José García Román, presidente del Itea Córdoba, aseguraba ayer estar "muy satisfecho por lo que supone la noticia para el deporte cordobés y el fútbol sala en particular". Además, añadió que "deben tener los pies en el suelo y ser conscientes de que no se ha conseguido absolutamente nada". De hecho, informó que "llegamos a un grupo selecto de clubes donde vamos a ser los últimos de la fila. Y para colmo aterrizamos con un mes de retraso, aspecto que nos limitará a la hora de reforzar el plantel". No obstante, "lucharemos con todas nuestras fuerzas para no defraudar a nadie y contamos con el gran aval de la cantera cordobesa". También aclaró que "estoy convencido de que lo mejor está por venir". Incluso consideró como "crucial la entrada del Córdoba CF en este proyecto. Doy las gracias a su presidente, Alejandro González, por tender la mano al deporte cordobés". "Será un honor para nosotros portar la camiseta blanquiverde que identificará a todos los aficionados del fútbol sala cordobés", apostilló García Román.

En Segunda División, el Itea Córdoba coincidirá también con los equipos andaluces del Mengíbar, el Betis y el UMA Antequera. Por otro lado, tras la renuncia del Jumilla y la no admisión del Sporting Cerro Reyes, se hizo oficial, a la vez que se otorgaba una plaza el cuadro cordobés, que la otra vacante era para el Noia FS.