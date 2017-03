Incondicionales y una ruptura total con el club

Alto y claro. Incondicionales emitió ayer un extenso comunicado en el que rompe cualquier relación con cualquier proyecto ejecutado por la actual directiva del CCF. El colectivo de animación de Fondo Norte, como ya reconoció su presidente Rafa Delgado a el Día, muestra su gran malestar por las continuas trabas puestas por la entidad blanquiverde. La retirada del bombo por miembros de seguridad del club durante el descanso del partido que enfrentó al CCF ante el Numancia ha sido ya la gota que colmó el vaso.

En el escrito realizado por la junta directiva de Incondicionales, que cuenta con 11 puntos, se deja claro que "el deseo mayoritario por parte de los socios y simpatizantes de la Asociación es el de no acudir a ningún encuentro formal con el club o alguno de sus representantes". De hecho, ya no acudieron a la cita prevista para el pasado martes en las oficinas de El Arcángel, una reunión, "a la cual no se ha acudido, cumpliendo así con la voluntad de los integrantes del grupo". Por otro lado, consideran este hecho como "una obligación moral" porque "bastante daño se nos ha hecho ya". Además, aclaran que "en ningún momento vamos a ser el juguete de un Consejo de Administración que hace y deshace a su antojo, según convenga con quién, cuándo y dónde. No vamos a consentir poner nuevamente la otra mejilla confiando en el proyecto de club, las palabras bonitas y la ¿unión? que tanto pretenden". Todo porque están hartos de sentirse "perseguidos, controlados y de recibir un trato personal por parte de los empleados del club".

Tras poner todo de su parte durante este lustro de existencia, "hemos sentido que molestábamos dentro del club". De este modo, han tomado la decisión de no vincularse "a ningún proyecto futuro que sea promovido por el club. Por ello, si en la temporada 2017-18 existe en El Arcángel una grada de animación -si es que se da dicha circunstancia- no estaremos presentes animando en ella". Y lo no lo harán porque "no estaremos presentes en un proyecto organizado por el club donde se pretende, por otro lado, aglutinar a sectores importantes del cordobesismo y tenerlos más controlados aún si cabe". "El respaldo de nuestros socios y simpatizantes es total hacia esta decisión, pese a que ello conlleve el estar sentados el año que viene", ya que "no podemos participar en un proyecto donde se nos insta a formar parte de él, o tener amenaza de multa si se anima en otro lugar que no sea dicha grada". En el comunicado, Incondicionales advierte que "las formas del club dejan mucho que desear. Nuevamente, los radicalismos de este club hacen ver las lagunas que tiene el propio proyecto, si es que de verdad lo hay". Como entidad libre que lo único que quiere es animar a su equipo, este colectivo muestra "su disconformidad" por los últimos hechos. "No han conseguido comprar nuestro silencio con viajes gratis o palcos VIP, y eso incomoda", apuntan en la nota.

Por último, Incondicionales señalan que mantienen buena relación "con varios integrantes de la plantilla. Nuestro respaldo lo tienen, y ellos lo saben". De momento habrá huelga en El Arcángel pero el equipo tiene su total apoyo.