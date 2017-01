Guille Donoso cambia de rol con Carrión

La llegada de Luis Carrión al frente del banquillo del primer equipo hizo que jugadores con peso en los planes de José Luis Oltra perdiesen protagonismo. A los casos de Alfaro o Bergdich también se suma Guille Donoso, que ha cambiado su rol desde que el preparador catalán está al mando del CCF.

Tras llegar el pasado verano a la entidad blanquiverde, el joven jugador asturiano, que salió del Sporting de Gijón, pronto se hizo hueco en el once inicial tras la lesión de Pedro Ríos en la tercera jornada ante el Lugo. Ahí disfrutó de su mejor momento de la temporada, en la que además anotó el tanto que supuso la victoria blanquiverde ante el líder Levante en El Arcángel (1-0). Su buen hacer le sirvió para mantener el puesto, aunque Ríos ya estuviese recuperado. De hecho, Donoso jugó de forma consecutiva en las 17 primeras jornadas de la competición liguera, aunque sólo en la jornada cuarta en la derrota en El Alcoraz ante el Huesca completó los 90 minutos. Pieza básica en los esquemas del técnico valenciano, éste también era uno de los cambios habituales que realizaba tras el receso. El adiós de Oltra, tras perder ante el Getafe el 27 de noviembre, no le hizo perder su puesto en el primer compromiso liguero con Luis Carrión al mando del primer equipo. En ese encuentro, donde los cordobesistas rompieron la mala dinámica de resultados, Donoso contó con 50 minutos de juego. El preparador catalán lo relevó al inicio de la segunda mitad y ahí empezó el cambio de rol del extremo asturiano.

Sin minutos ante el Cádiz, Donoso disputó sus últimos minutos con la elástica blanquiverde en Liga en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Allí el asturiano contó con nueve minutos, al entrar ya en la recta final del pleito. Desde ese envite, el último de 2016, Donoso ha pasado al ostracismo, ya que no ha estado presente en ninguno de los tres compromisos disputados hasta el momento por los cordobesistas. Las buenas sensaciones dejadas por Pedro Ríos en La Rosaleda ante el Málaga hizo que el jerezano cogiese un sitio en el once inicial en liga, lo que relegó a Donoso al banquillo y también a la grada. No estuvo ante el Rayo, el Girona y el Tenerife, aunque en este último envite sí viajó con el equipo. Sin embargo, no contó con minutos en el Heliodoro Rodríguez López. A pesar de la apuesta por jóvenes valores como Borja Domínguez, Javi Galán o Esteve, Luis Carrión ha relegado a un discreto segundo plano a un Donoso que fue un pilar del Córdoba en el arranque de la temporada.