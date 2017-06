Guardiola, en el punto de mira

El Córdoba sigue peinando el mercado en busca de delanteros. El último nombre en salir a la palestra ha sido el de Sergi Guardiola, que llegaría libre a la entidad blanquiverde tras rescindir el pasado jueves su contrato con el Granada. Tras intentar hacerse con los servicios de Ángel, David Rodríguez, Jona o Borja Iglesias, la entidad cordobesista ha puesto ahora sus ojos en el delantero de Jumilla, que militó cedido esta pasado ejercicio en el Adelaide United australiano y posteriormente en el Real Murcia, club al que llegó durante el pasado mercado invernal. De hecho, en el conjunto pimentonero Guardiola anotó diez tantos, ocho durante la fase regular y dos más en las eliminatorias de ascenso a la categoría de plata. Sin embargo, el Valencia Mestalla cortó la opción de ascenso de los rojillos.

Según fuentes consultadas por el Día, el CCF estudia la incorporación del delantero jumillano que actualmente se encuentra sin equipo tras poner punto y final a su vínculo con el Granada. La entidad rojiblanca anunció el pasado jueves el acuerdo con Guardiola, que no jugará en Segunda a las órdenes de José Luis Oltra. La opción de llegar a Córdoba es muy factible, como así lo publicó el diario Información. A pesar del interés del Hércules, del Elche e incluso del Murcia, el atacante vería con muy buenos ojos recalar en El Arcángel, por lo que podría ser así la primera incorporación de la entidad cordobesista en este mercado de fichajes. No obstante, de momento siguen las negociaciones, aunque las posturas parecen estar muy cercanas.

Guardiola, de 26 años, ha anotado diez tantos en su última experiencia en la entidad murciana

El nombre de Sergi Guardiola salió a la escena nacional en 2015 cuando el Barcelona lo firmó para su filial. Sin embargo, su incorporación no se hizo efectiva en la entidad blaugrana tras salir a la luz unos polémicos tuits publicados por el jugador de Jumilla. Sin sitio en la casa azulgrana, Guardiola se enroló en el Granada. Tras formar parte del filial rojiblanco en 2015-16, el atacante jumillano salió cedido este curso al Adelaide United australiano, equipo dirigido por el exjugador del Barcelona, Guillermo Amor. Sin embargo, su aventura no fue del todo bien y decidió volver a España. Esto hizo que el Murcia lo capturase durante el pasado mercado invernal. En el conjunto pimentonero se ganó pronto un sitio en la punta de lanza. Su gran aportación fueron sus goles, diez concretamente, aunque no sirvieron para que el Murcia regresase a Segunda División, al ser apeado en la segunda eliminatoria de los play off de ascenso por el filial del Valencia.

Si finalmente se cierra la operación con Guardiola, el CCF ataría así a su primera incorporación de cara a la próxima temporada. Sin Rodri ni Piovaccari, que acaban contrato el 30 de este mes y no cuentan para el club, el delantero jumillano pelearía por un sitio en el once con Alberto Quiles, que subiría del filial. No obstante, la entidad blanquiverde buscaría otro delantero más para reforzar esta zona. Ahí ya sonaron los nombres de David Rodríguez, que saldrá del Alcorcón este verano -aunque tiene un año más de contrato-. Sin embargo, su destino parece que será Zaragoza. Tampoco está cerca Ángel, que está libre tras terminar su vínculo con el cuadro maño. No obstante, éste no vería con malos ojos volver al Tenerife, a pesar del interés blanquiverde, de Leganés y Osasuna. Entre los candidatos aparecieron también Jona, que se quedaría en el Albacete si los manchegos ascienden este fin de semana a la categoría de plata o Borja Iglesias, el máximo goleador de Segunda B. El delantero santiagués, que saldrá del Celta en calidad de cedido, es pretendido por varios equipos de Segunda y la operación se puede complicar a lo largo de este verano.