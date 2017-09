González mantiene la calma

Las dos derrotas en casa en el inicio liguero y el balance de tres puntos sumados de nueve posibles no han hecho demasiada mella en el ánimo de Alejandro González. Eso es, al menos, lo que se desprende de la intervención que ayer tuvo el presidente del Córdoba en los micrófonos de la Cadena Ser de Córdoba, para repasar la actualidad del equipo blanquiverde y los temas candentes del funcionamiento institucional del club. El dirigente reconoció estar afectado por la derrota del equipo ante el Zaragoza, aunque aseguró que "los problemas que está teniendo el equipo son cosas que se pueden trabajar" y que ve "mimbres para hacer cosas importantes".

Y es que Alejandro González es consciente de que "las temporadas son muy largas" y "cualquier equipo que ahora esté arriba no tiene por que acabar ahí, ni al contrario". Preguntado por sus sensaciones, el mandatario opinó que "existen mimbres para hacer cosas importantes, yo veo la plantilla y me gusta un montón, miro al banquillo y veo muchos recursos, y eso es lo que más me tranquiliza". A su juicio, "los problemas que estamos teniendo son cosas que se pueden trabajar" y "la percepción es positiva, porque el míster está trabajando bien", expuso el presidente, sabedor de que "a final de temporada todos los equipos consiguen sus objetivos o fracasan por cuestión de pocos puntos y lo importante es estar arriba al final".

González defendió que, pese al mal arranque, "se ha hecho una inversión muy importante, algo que siempre se nos ha exigido", porque "los técnicos querían un perfil muy determinado y esos jugadores exigían un desembolso económico". Esa situación ha dado lugar a que el Córdoba tenga "la plantilla de más coste de su historia", para la que "se ha pagado más de 1,5 millones de euros en traspasos, con un límite salarial de 5,9 millones".

Sobre el objetivo, Alejandro González no se mostró tan contundente y basó su satisfacción en que "la afición esté contenta con el equipo y eso conlleva que el equipo esté ganando". El presidente afirmó entender el desencanto por las dos derrotas en casa, aunque recordó que "esto es muy largo y vamos a intentar no perdernos mucho; hay que estar unidos y apoyar al equipo".

Al margen del objetivo deportivo que siempre tiene un club de fútbol, el máximo dirigente cordobesista marcó el aspecto social como el área en el que quiere que el club avance más. "Mi objetivo es acercarme al grueso del cordobesismo y luego ver qué problemas ha habido en sectores muy concretos, ver qué se ha hecho, cuál es el problema y ver si es solucionable o es un tema personal de falta de afinidad con la directiva", apuntó el presidente, que se mostró "abierto a que todo el que quiera ir de la mano del club", aunque avisó de que "con el que no quiera, no voy a entrar en guerras" porque "estamos acometiendo decisiones que favorecen a unos y colateralmente afectan a otros, pero no podemos volvernos locos y pensar que el club va contra nadie".

Pese a los muchos frentes abiertos que la directiva mantiene con sectores de la afición, Alejandro González reconoció que tiene mucho trabajo pero que prefiere ese tipo de problemas a "cuestiones como deudas, quiebras técnicas y demás, que es más difícil de solucionar", para insistir en que "la parte social es sencilla si hay voluntad, es más difícil estar en Segunda B o estar en quiebra técnica" porque, a su juicio, "de las herencias te llevas las deudas y los activos, y en este caso los activos son importantísimos y las deudas solucionables".

A ese respecto, Alejandro González avanzó que "con veteranos estamos trabajando y pronto vamos a anunciar cosas", haciendo referencia aunque sin mencionarlo al homenaje que la agrupación de antiguos jugadores y la directiva están preparando para recibir al considerado por muchos como el mejor futbolista que ha vestido la blanquiverde, el argentino Daniel Onega, como ya publicó la pasada semana el Día.