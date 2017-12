González se guarda una carta

La operación de compra-venta de un club de fútbol, que no deja de ser como la de cualquier empresa grande, tiene muchos condicionantes y detalles que pulir, de ahí que la mayoría de las negociaciones que en este sentido se inician terminen fracasando. En el caso de la venta del Córdoba por parte de Carlos González a Jesús León y Luis Oliver, el empresario madrileño se ha guardado una última carta en su mano, una posibilidad de que el club regrese a sus dominios. Y es que el acuerdo entre ambas partes contempla hasta tres pagos para cerrar la operación, el primero de tres millones de euros a realizar en el momento en que se formalice en el registro mercantil el traspaso de poderes, y cualquier impago en ese proceso devolvería el 98,7% de las acciones de la entidad cordobesista a manos de González.

Así lo desveló el propio Carlos González ayer en Cope Córdoba. El todavía dueño del paquete mayoritario de las acciones del club blanquiverde puso sobre la mesa los detalles de la operación que le ha llevado a desprenderse del CCF después de seis años y medio. Jesús León y Luis Oliver, que adquieren las acciones de González al 50% cada uno mediante una sociedad creada para tal fin, tendrán que abonar tres millones de euros de manera inmediata, en cuanto el trato ya cerrado se formalice y el traspaso de poderes cobre todos los tintes de oficial. El próximo mes de junio, el tándem León-Oliver tendrán que desembolsar un segundo pago de cinco millones de euros. Y el medio millón restante quedará pendiente para un último abono en junio de 2019. En total, Carlos González recibirá 8,5 millones fraccionados en tres pagos, con independencia de los vaivenes deportivos que pueda vivir el club, lo que convierte la operación en más atractiva que la oferta de José Miguel Garrido.

Azaveco recibirá tres millones de euros ahora; cinco el próximo junio y 0,5 más en 2019

Y es que según detalló el propio Carlos González, la propuesta de Garrido se iba hasta los nueve millones de euros. El dueño de Only One Way, la sociedad que se interesó por las acciones de González, ofreció el pago de 6,5 millones de euros al contado en el momento de formalizar la operación. Además, en junio de 2019 pagaría 1,5 millones más. Y la operación se cerraría con dos pagos más, de medio millón de euros cada uno, en los años 2020 y 2021. Estos dos últimos abonos estarían condicionados a la permanencia del equipo en ese momento en el fútbol profesional, es decir, la Primera o la Segunda División. Dada la delicada situación deportiva del Córdoba, González prefirió ganar medio millón de euros menos, pero asegurar el cobro de esos 8,5 millones, que irán a parar a sus arcas independientemente de los vaivenes deportivos de la entidad en los próximos años.

Así al menos lo cree Carlos González, que avisó de que hasta que no se realice el primer pago de tres millones de euros, el club sigue en manos de Azaveco, la sociedad propiedad de los González. El empresario madrileño, eso sí, se mostró convencido de que "me van a pagar", por lo que no espera que la entidad blanquiverde vuelva a sus manos en la fecha de alguno de los tres pagos acordados.

En todo caso, Carlos González se guarda así una vía legal para garantizar el cobro del precio pactado, como ya hizo Prasa cuando traspasó las acciones al propio González en 2011. Entonces, el acuerdo contemplaba hasta cinco pagos de 250.000 euros, más uno adicional de tres millones en caso de que el equipo alcanzara la Primera División, cosa que terminó sucediendo. Por tanto, sólo un impago de Jesús León y Luis Oliver haría que el Córdoba volviera a manos de los González.