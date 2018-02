Gómez y Cándido, a la calle

Álex Gómez, Cándido Cardoso y Miguel Linares ya son historia en el Córdoba. Los tres responsables de la parcela deportiva del club blanquiverde fueron rescindidos ayer de unas funciones que ya habían abandonado desde la llegada de la nueva propiedad, que en los próximos días continuará con su liquidación de la herencia recibida con otras áreas. Su aventura no ha durado ni once meses, entre otras cosas porque su primer y único proyecto ha resultado ser un fiasco absoluto.

El director general deportivo, Luis Oliver, ya había advertido el lunes que se tomarían "medidas drásticas en breve" sobre la continuidad de la dirección deportiva, pues hasta la pasada semana la prioridad absoluta fue reconstruir la plantilla para albergar alguna opción de conseguir la permanencia. "Los que han originado este desastre no pueden seguir, pero hay que hablar con ellos", sentenció el navarro, que lideró con su equipo todo el trabajo desarrollado en enero.

El primer proyecto de Álex Gómez, que llegó al cargo en marzo, ha resultado un fracasoTras liquidar al personal deportivo, los dirigentes actuarán ahora con el resto de empleados

Álex Gómez llegó al Córdoba a finales de junio de 2015 formando parte del equipo de trabajo de Albert Puig, director de la cantera del que nunca se supo. El hasta ayer director de fútbol fue durante casi dos años coordinador de fútbol 11 del club blanquiverde, hasta que el pasado mes de marzo relevó a Emilio Vega como máximo responsable deportivo. Bajo su dirección, el Córdoba formó su último proyecto, que camina en la zona baja de la clasificación desde el inicio y ya ha consumido tres entrenadores sin fruto.

"Lo normal es equivocarte en el 20 o 30 por ciento de los jugadores, pero equivocarte en todos por los que has pagado dinero, es un poco complicado", dijo con algo de sorna Oliver el lunes, en referencia al trabajo realizado por los que hasta ayer lideraban la parcela deportiva del Córdoba. En plural, porque junto a Gómez ha estado en todo momento uno de los hombres de confianza de Carlos González desde su desembarco en junio de 2011: Cándido Cardoso. El onubense, en la sombra desde el primer día, vivió un primer adiós en julio de 2015 con unos honores que a juicio del anterior dirigente no merecieron ninguno de los muchos futbolistas que defendieron el escudo de la entidad con mucho más acierto. Tras un paso por el Mallorca, al que empujó al descenso a Segunda B que hoy penan en la isla, regresó el pasado verano para formar una plantilla en la que tuvo especial importancia en el capítulo de bajas, trabajo en el que también colaboró este enero.

Junto a los máximos responsables del desaguisado deportivo también abandona la entidad Miguel Linares, reclutado por Álex Gómez como secretario técnico desde su ascenso a la dirección deportiva para coordinar las categorías inferiores y el filial.

Son los tres primeros hombres de la cuerda de González que salen del club desde el cambio en la propiedad, toda vez que Oliver y su equipo, con la figura del ex blanquiverde Daniel López Ramos en un lugar preferente, lideran sobre todo esa parcela. Pero no serán los únicos, pues en días próximos la entidad continuará su labor para enterrar la herencia recibida por el anterior gestor.

Y no parece que le vaya a temblar mucho la mano a Jesús León y Luis Oliver, que ya advirtió en su última aparición que "habrá que estudiar" caso por caso, pues "todo lo que no sea jugador va a ser sometido a estudio; aquí no puede haber contratos blindados si no eres un jugador de Primera". Hay muchas figuras que ya se sienten señaladas, aunque habrá que dejar que el tiempo pase para que la reconstrucción que la nueva propiedad ya ha realizado en el vestuario tenga también un fiel reflejo en las oficinas. Los primeros nombres ya están fuera.