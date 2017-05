Un Getafe exigido y exigente

El Getafe, tras descender la pasada temporada en la última jornada, aún aspira a que su paso por Segunda División sea efímero. Situado en posiciones de play off, no ha perdido la esperanza de alcanzar al Girona y ser junto al Levante -ya ascendido- uno de los dos equipos que logre el ascenso directo. Pero es consciente que un descuido le supondría salir de unas plazas de privilegio que también le pueden devolver a Primera.

Tras reconstruir el pasado verano la plantilla, sus comienzos no solo no fueron buenos, sino que ocupó plazas de descenso, lo que le llevó a despedir rápidamente a Juan Eduardo Esnáider y dar las riendas del equipo a José Bordalás. La reacción no se hizo esperar. Salieron con rapidez de abajo y se metieron de lleno en la lucha por el ascenso. Desde entonces, en 29 jornadas, sólo cinco derrotas.

sin balón

El Getafe tiene el sello de su técnico. Es un equipo rocoso, intenso y constante. Su solidez defensiva le ha permitido ir escalando posiciones en la clasificación. Bordalás convirtió al Getafe en un equipo competitivo, combativo, intenso, con un enorme trabajo colectivo y gran carácter. Parte de un 4-2-3-1 que a veces se transforma en un 4-4-2. El exblanquiverde Alberto es incuestionable en la portería. Por delante, Damián y Molinero actúan en los laterales, con Peña como alternativa. Son jugadores muy cumplidores en defensa que cuando suben crean peligro. Como pareja de centrales, Bordalás utiliza a Cala y Cata Díaz, con Gorosito como alternativa. Los tres son contundentes, implacables en la marca, con buen juego aéreo y gran colocación para suplir su falta de velocidad, que prácticamente no abandonan su parcela nada más que a balón parado.

con balón

En el centro del campo, Bordalás plantea un doble pivote en el que Sergio Mora y Faurlín imprimen carácter y calidad para iniciar el juego. El primero, llegado en el mercado de invierno, se ha convertido en la extensión de Bordalás sobre el terreno de juego. Es un mediocentro organizador, buen pasador, muy inteligente tácticamente que da equilibrio a la medular tanto defensiva como ofensivamente y da pausa o velocidad al juego según convenga. Junto a él, Faurlín, jugador de un gran despliegue físico que complementa la labor de Mora en la sala de operaciones azulona. Como alternativas aparecen Lacen o Pol Antón.

En los costados se sitúan dos hombres rápidos y desbordantes como Chuli y Pacheco, jugadores desequilibrantes, verticales y muy técnicos -sobre todo Pacheco-, capaces de crear mucho peligro por fuera y de asociarse igualmente por dentro dejando el pasillo exterior abierto. Como alternativa, ahí es nada, tiene dos jugadores como el cordobés Álvaro Jiménez o Emi.

En el centro de la mediapunta utiliza a Portillo, un enganche que conecta bien con la referencia ofensiva, que acude a recibir de los hombres de banda, ayuda a los mediocentros e intercambia continuamente posiciones, sobre todo con Chuli. Arriba, un Jorge Molina en racha, que aprovecha sus oportunidades de gol al máximo. Es un jugador capaz de fijar a los centrales ganándoles la partida en los remates y que se descuelga bien a los espacios para recibir o abrir hueco arriba. Su recambio es Scepovic.

lo mejor

Solidez y contundencia defensiva.

lo peor

Cierta ansiedad por el triunfo.