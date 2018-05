"Ganar al Huesca", la única cábala de Álex Quintanilla

Tras reaparecer en León apurando "los tiempos" para echar una mano al equipo hasta jugando de lateral derecho, lo que le hizo terminar "con alguna sensación mala", Álex Quintanilla mira ya a la siguiente batalla con el único objetivo de "ganar al Huesca". Porque como bien advierte el central bilbaíno, "no tiene mucho sentido" hacer cábalas más allá del encuentro del sábado, el primero de este sprint final a cinco episodios que decidirá la suerte de la competición en la Liga 1|2|3.

Protagonista tras el primer entrenamiento de la semana, Quintanilla no escondió que la derrota ante la Cultural hizo "daño", si bien se apresuró a puntualizar que "no va más allá", pues "para estar en la pelea hay que estar dispuestos a encajar; seguimos en la pomada y dependiendo de nosotros". El zaguero reconoció que no fue el "mejor partido" del Córdoba con Sandoval, pero puso el foco en "corregir errores y pensar en el Huesca, porque jugamos en casa y es un partido que nos puede sacar de ahí abajo".

"En casa tenemos más confianza, el apoyo de la gente y vas en volandas. Tienes fuerza y sensación de confianza. Para nosotros es fundamental contar otra vez con el apoyo de la afición, ser todos uno", indicó el central, que para levantar el ánimo quiso recordar que "hemos llegado a falta de cinco jornadas en una situación que todos firmábamos; el otro día tuvimos una decepción pero esto es muy largo y es fundamental que todos pongamos lo nuestro".

En ese todos, Quintanilla hace especial hincapié en la afición. El bilbaíno reconoce que "el Córdoba es un sentimiento y una forma de vivir para mucha gente" y por eso comenta que son los profesionales los que intentan "liderar esta remontada y esta lucha por la salvación". "Notamos mucho el apoyo de la gente; somos conscientes del esfuerzo que está haciendo la afición, se lo agradecemos y les necesitamos. Es necesario que estemos todos en el mismo barco", sentenció.

Sobre todo ante partidos como el del Huesca, que es "el más importante", y ante "un equipo que está luchando por el ascenso directo". "Si está ahí es por méritos propios, pero supongo que pensarán que vienen a Córdoba, que es un club importante y que se juega mucho. Va a ser un partido competido y seguramente sean los detalles los que lo decidan", finalizó.