Fidel lanza flores de vuelta a Córdoba

La temporada pasada no pudo volver a Córdoba al ser expulsado en la jornada anterior, pero el domingo correrá de nuevo por el césped de El Arcángel sintiéndose importante en los esquemas del Almería. Fidel es otro con Fran Fernández, tras verse desplazado al ostracismo por Lucas Alcaraz, cuyo mensaje no acabó de calar en el vestuario: "A lo mejor estábamos un poco bloqueados, su mensaje no llegaba y Fran llegó con ilusión y ganas, por lo que su mensaje ha calado y se transforma en resultados".

"Personalmente no estaba participando mucho porque apostaba por otros compañeros y no quedaba otra que trabajar para cuando me tocase la oportunidad, que fue cuando se marchó él. Desde el primer día Fran me hizo sentir importante y estoy agradecido por su confianza, que espero poder disfrutar hasta final de temporada", sentenció el onubense, que considera que puede "ser aún más determinante aportando más a nivel de goles o asistencias; espero que se pueda ver una mejor versión".

En su regreso a Córdoba, Fidel lanzó flores y deseó una doble salvación: "Posiblemente sea el ambiente más bonito que pueda haber en Segunda. Después de la temporada que lleva, yo he vivido momentos duros y bonitos en ese campo y cuando el equipo necesita de su afición aprietan de verdad. Será un ambiente precioso y espero que al final de temporada puedan salvarse, pero confío en certificar nuestra permanencia".