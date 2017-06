Fernández y una vuelta al pasado

Aunque hay mucho tiempo para que se ponga el punto y final al mercado de fichajes, el Córdoba tendrá que negociar con el Oviedo si quiere ver a José Manuel Fernández de nuevo de blanquiverde. De momento el cuadro asturiano ha descartado a Borja Domínguez, que disputó la segunda vuelta cedido en el equipo azulón. Aunque los ovetenses quisieron hacerse con el jugador gallego, ahora no es ya una prioridad y éste tendrá que regresar a Córdoba, al quedarle un año más de contrato. No obstante, el futuro del ex del Racing de Ferrol no pasa precisamente por la entidad cordobesista. Ante este panorama, el club tendrá que mover sus cartas. De momento cuenta con Antoñito y de camino está Miguel Loureiro, que jugó este curso y está prácticamente atado.

El interés del CCF por Fernández no es nuevo. Ya lo intentó en anteriores ocasiones, aunque al final siempre se complicaron las negociaciones y el lateral cordobés nunca terminó en El Arcángel. Tras poner el punto y final a la temporada, la entidad blanquiverde volvió a la carga a por él y empezó a negociar con el Oviedo, club en el que lleva dos temporadas y le queda una más. Con contrato en vigor, tocaba ver la postura asturiana sobre un jugador que ha entrado y salido de las alineaciones de Fernando Hierro. De hecho, en la recta final del campeonato, no jugó con el entrenador malagueño. Pero la salida de éste y la llegada de Juan Antonio Albacete Anquela puede cambiar el panorama previsto. De momento ya lo ha hecho, ya que el equipo asturiano ha descartado a Borja Domínguez, jugador cedido por el CCF al Oviedo durante el pasado mercado invernal. Aunque la postura inicial era mantenar al gallego en el Carlos Tartiere, por lo que tendrían que negociar con la entidad cordobesista -que no lo dejaba ir a coste cero-, ahora la solución puede estar en la rescisión de contratos de ambos jugadores, como vía más factible.

Fernández, que tiene contrato en vigor con los azulones, tendrá que esperar la resoluciónMiguel Loureiro, que jugó en el Pontevedra esta temporada, está prácticamente atado

Este nuevo escaparate que se ha abierto no paraliza a un Córdoba que seguirá luchando por José Manuel Fernández. El lateral cordobés, del gusto de Luis Carrión, era una de las prioridades en las oficinas de El Arcángel para acordobesar el club más. También se intentó con Quini, que está libre tras acabar su contrato en Vallecas con el Rayo. Sin embargo, éste parece que ahora mismo está más cerca del Granada de José Luis Oltra.

Con unas cosas y otras, ahora mismo el CCF tiene dos vías sobra la mesa. La primera es que manttiene su postura de ir a por Fernández, siempre que se llegue a un acuerdo con el Oviedo. La segunda es qué hacer con Borja Domínguez, que se fue al cuadro asturiano por petición propia. La rescisión del contrato es lo más normal, aunque habrá que esperar como avanza el tiempo.

A falta de la resolución, que puede ser cuestión de días o ir para largo, el Córdoba tiene prácticamente atado a Miguel Loureiro. El joven lateral gallego ha destacado en el Pontevedra en la categoría de bronce, aunque éste podría venir al filial. Eso sí, al igual que Víctor Mena en la izquierda, entrenaría con el primer equipo y estaría a las órdenes de Luis Carrión si éste lo requiere.

Por otro lado, Antoñito no se mueve de la entidad cordobesista. El de Herrera, al que le queda un año más de contrato tras llegar el pasado verano procedente del Albacete, cuenta en los planes de Luis Carrión. Además, su polivalencia, al poder jugar también como extremo, le añade un plus. En el club se cuenta con el lateral hispalense para esta temporada , por lo que su salida ahora mismo es inviable. Con Antoñito fijo, ahora falta saber cómo acabará el caso Fernández. ¿A la enésima tentativa será la definitva?.