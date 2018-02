Fernández: "Nunca he dudado de que vamos a salvarnos"

"Nunca he dudado de que vamos a salvarnos, a pesar de los momentos complicados". José Fernández, uno de los capitanes del plantel, se encargó de valorar ayer, con un tono moderadamente optimista, los movimientos realizados en el mercado invernal por el Córdoba y que suponen "un golpe de aire fresco" que le va "a venir muy bien" al grupo en la complicada carrera por la permanencia, situada a ocho puntos con 18 jornadas por jugar.

El cordobés no escondió "la ilusión" que ha supuesto al equipo la llegada de "gente con ganas de revertir la situación, gente adecuada para sacar esto adelante". Fernández reconoció que estos días están siendo "ajetreados" por el carrusel de altas y bajas, y refrendó su motivación porque "sabemos del potencial de los que han venido y creo que es un acierto; todo el que venga a sumar, bienvenido sea".

El lateral derecho admitió estar "sorprendido" por la transformación llevada a cabo en el club por la nueva propiedad, si bien era sabedor de que "Jesús León y Luis Oliver iban a hacer un buen proyecto" que ha devuelto la "ilusión" al vestuario, la afición y la ciudad "por revertir esta situación". "Soy de aquí y me frustra mucho ver al Córdoba ahí. Con la gente nueva, ha venido un golpe de aire fresco que nos va a venir muy bien", indicó Fernández, que tuvo palabras de elogio también para la afición: "Siempre ha estado ahí y ahora más que nunca va a dar un plus, por la ilusión que han traído los compañeros nuevos. Agradecer a la afición el apoyo".

Pero para que todo sea productivo, el cordobés sabe que "lo que tenemos que hacer es ganar, sumar tres puntos todos los domingos. Es lo único que nos sirve. Ahora tenemos que darle a la gente los tres puntos y que El Arcángel desde ya se convierta en un fortín". "No pasa otra cosa por nuestra cabeza que no sea ganar" al Barcelona B, continuó Fernández, que sabe cómo se las gastan los filiales, "con chavales que no tienen presión ninguna. Tiene un estilo muy vistoso, de toque. Eso puede ser un arma de doble filo y nosotros, con nuestras armas, iremos a hacerles daño".