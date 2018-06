Fe en las matemáticas

Sólo las matemáticas otorgaban posibilidades de salvación al Córdoba cuando Jesús León desembarcó en la entidad blanquiverde. A ellas se agarraron los nuevos propietarios para mantener la fe y una vez conseguida la hombrada de la permanencia, el club cordobesista sigue aferrado a los números, esta vez para lanzar una campaña de abonados muy ambiciosa, que arranca el lunes con el objetivo de superar la cifra de fieles logrados en el último paso por Primera División. Ni más ni menos que 16.045 abonados, esa es la meta que se ha puesto el club para este curso, pues supondría superar en uno el número de apoyos que consiguió captar la familia González en aquel efímero paso por la élite. La primera campaña de abonados de la era Jesús León llega con una leve subida general en los precios, compensada por la creación de varias zonas de descuento en el estadio, nuevas zonas abonables y un aumento en los beneficios que otorga el portar el carné de abonado.

CONDICIONES BÁSICAS

El abono blanquiverde permite el acceso a todos los partidos de liga disputados en El Arcángel por el primer equipo, a excepción de los dos días considerados como medio día del club. Joaquín Zulategui aseguró en la presentación que la entidad no tiene la intención de ejecutar esos medios días del club, aunque es una opción que se reservan. La Copa del Rey, en principio, no está contemplada en el abono, pero sí los encuentros que dispute el Córdoba B, en una sede que aún no está definida, pero que salvo sorpresa no será El Arcángel. Además, los abonados tendrán un descuento en la tienda oficial del club del 20%, doblando el 10% de la anterior campaña.

DESCUENTOS

El Córdoba ha renovado completamente y simplificado bastante las diferentes modalidades de carné. Por un lado se establece una oferta especial para menores de 24 años, que podrán abonarse o renovar su compromiso al precio de 75 euros tanto en Fondo Norte y Fondo Sur. En las mismas gradas y con el mismo precio podrán encontrar acomodo las personas en situación de desempleo, debiendo acreditar documentalmente tal condición a la hora de formalizar el alta o renovación. Otro colectivo beneficiado con descuentos serán los mayores de 65 años, para los que el club ofrece el precio de 75 euros en la grada de Preferencia.

Por otro lado, las familias que acudan juntas al fútbol tendrán una considerable rebaja en el precio de sus abonos. El Córdoba ha reservado una zona en Preferencia Baja para abonos familiares, por los que el cabeza de familia pagará el precio íntegro, pero sus familiares -con un límite de tres miembros más- recibirán un descuento del 50%.

Además, los abonos de simpatizantes se simplifican en dos. Por un lado, el simpatizante, que da derecho por 40 euros a asistir a un partido de la temporada y ofrece la posibilidad de mantener el número de abonado al que se acoja a él. Por otro, se crea un carné bebé, para niños de cero a tres años, que podrán acompañar a sus padres a todos los partidos por el simbólico precio de cinco euros.

LAS FECHAS CLAVE

La campaña de abonados del Córdoba arranca el lunes, día en el que además se estrenará el spot oficial, que correrá a cargo del director de cine galardonado con un Goya, Santiago Zannou. La primera fase, dedicada a las renovaciones y nuevas altas en asientos libres, se alargará hasta el día 3 de julio. El club habilitará desde el 18 de junio una plataforma online para realizar el trámite de renovación y desde el primer día se habilita la renovación telefónica en el número 957 75 03 13. En ambos casos, el abonado recibirá su carné en casa, sin coste alguno para los destinos de la ciudad y la provincia.

La fase de cambios y mejora de asiento queda fijada para los días 4, 5 y 6 de julio. A partir del día 9 de julio, se iniciará la tercera fase, dedicada a la venta libre de nuevos abonados. Es importante reseñar que los nuevos abonados podrán abonarse desde el primer día -en asientos no reservados- y que los abonados puede renovar hasta el final de la campaña, aunque alcanzada la tercera fase su asiento sale a la venta libre y, por lo tanto, no está garantizado.

NUEVAS ZONAS

Otra de las novedades de esta campaña radica en los nuevos emplazamientos que se habilitarán en El Arcángel. Las Gradas de Animación se situarán en el sector 4 de cada Fondo, en el Norte estará Incondicionales, mientras que en el Sur se situará Brigadas Blanquiverdes. Además, el club cordobesista ampliará y mejorará la Zona VIP de Tribuna y ofrecerá abonos en el Palco de Autoridades (los más caros, con un precio de 3.000 euros). En Fondo Norte se crearán nuevos Palcos VIP, que junto a los de Tribuna sumarán un total de 17, con siete plazas en cada uno de ellos. El CCF reforzará los servicios que se ofrecen en estas ubicaciones. También se aprovechará el foso de Tribuna para crear una zona de boxes, un total de seis con seis plazas cada uno. Otra zona exclusiva al precio de 1000 euros la butaca, que conllevará la pérdida de las primeras filas de la Tribuna Baja, una zona en la que prácticamente no existían abonados por su reducida visibilidad.

Con estas premisas, el Córdoba empieza el lunes a reclutar fieles para un proyecto que Joaquín Zulategui volvió a definir como "ambicioso" y que empezará a generar novedades en los próximas días. Para entonces, ya estará en marcha el trabajo en taquillas a la espera de que el apoyo que el equipo recibió en estos primeros meses de Jesús León como propietario, se vea reflejado en un crecimiento notable de la masa social del club.