Examen a la polivalencia

El verano y la fase de preparación que lleva aparejada están para hacer probaturas que con puntos en juego podrían rozar lo temerario. Y aunque Luis Carrión ya demostró durante el pasado ejercicio ser un técnico valiente, ha entendido que es mejor hacer los experimentos ahora que hay tiempo para solventar cualquier eventualidad que luego cuando ya no haya solución. Así, mientras espera algún regalo más con el que conformar la plantilla, y aprovechando el segundo ensayo estival ante el Écija, el catalán examinó desde la banda el rendimiento que puede dar Edu Ramos de central o cómo se desenvuelve Sergi Guardiola pegado a la cal de los costados. Y a tenor de sus palabras postpartido se puede decir que acabó relativamente satisfecho.

En los últimos días, Carrión viene pidiendo, a su forma, un esfuerzo a la entidad para traer al menos un jugador "diferencial" más con el que dejar cerrado el grupo. O al menos, prácticamente, pues hay que estar atento hasta el final a cualquier situación que pudiera ofrecer el mercado. El técnico no da por cerrada ni mucho menos la plantilla y, puntualizando sus manifestaciones del pasado miércoles tras la goleada al combinado keniata del KPL All Stars, sólo descartó que este refuerzo llegara para los laterales. De esta manera, dejó una puerta abierta a algún desembarco más para el centro de la defensa, una demarcación que junto a la zona de vanguardia y especialmente los extremos aparece como la más desguarnecida del equipo a estas alturas del verano.

Ante esta situación, a la que no es ajena el preparador cordobesista por mucho que se sienta cómodo con apenas tres centrales en nómina, el Municipal San Pablo de Écija fue el escenario elegido para examinar a Edu Ramos como central de urgencia. "Quería que jugara 45 minutos, pero también verlo atrás", acertó a señalar Carrión tras el partido ante el cuadro astigitano, en el que volvió a repartir de manera equitativa el tiempo entre los 23 jugadores desplazados. El malagueño actuó el cuarto de hora final del primer tiempo junto a Caro y tuvo que emplearse a fondo para frenar la rapidez de Ezequiel y la verticalidad de Juan Delgado. Pero lo logró. Así, el test fue dado por bueno por un técnico que ya se vio obligado a jugar con el ex del Albacete como zaguero en la campaña anterior, en la visita al Sevilla Atlético en marzo.

Edu Ramos fue el primero en probarse en una posición que no es la habitual suya en un amistoso, si bien luego el carrusel de pruebas continuó... y continuará. Entre otras cosas porque el gran rival del malagueño para ocupar la posición de mediocentro posicional, Álex Vallejo, también ha actuado ya como central en los entrenamientos y no será raro verlo ahí en próximos encuentros de preparación. Pero antes de que llegue ese momento, la cita en la vecina localidad sevillana sirvió también para ver a Sergi Guardiola más lejos del área y compartiendo minutos con Jona, con el que está llamado a pelear por los minutos de calidad como referencia ofensiva del equipo durante esta campaña.

El ex del Murcia disputó toda la segunda mitad pegado a un costado. Primero en el izquierdo, para aprovechar su condición de zurdo cerrado, y luego en el derecho, desde donde su verticalidad le permitió pisar área con claridad en un puñado de ocasiones, sin acierto en la finalización. Ese cambio de posición sobre la marcha fue aprovechado por Carrión para ver por su sitio natural a Jaime Romero, otro zurdo cerrado que ya ha manifestado su predilección por jugar a pierna cambiada, pero que desde su perfil bueno ya demostró que tiene más oportunidades para lucir.

Eso sí, verlo por la siniestra ahora mismo parece complicado a tenor del estado de forma que está demostrando Javi Galán. Pero eso es otra historia ajena a la polivalencia de la que de momento ya ha tirado el técnico cordobesista en busca de alternativas de calidad a lo que le ofrece la plantilla actualmente. Porque aunque lo más normal es que el club haga alguna incorporación más, a ser posible con esa condición de "jugador diferencial" que pide el catalán, siempre es bueno hallar caminos hacia el enriquecimiento del grupo.