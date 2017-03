¿A qué fueron Esteve y Javi Galán a Sevilla?

Después de 31 jornadas y más de siete meses de competición, parece que el Córdoba sigue en plena pretemporada. Rara es la jornada en la que no hay cambios en el once, qué no decir en la convocatoria, de un equipo que el pasado domingo en Sevilla se presentó con hasta cuatro novedades en la citación y tres en la alineación. Al margen de bajas forzosas por lesión (Juli y Caballero), ficha federativa (Deivid) y compromisos internacionales (Bijimine), Luis Carrión volvió a prescindir de Samu de los Reyes y Guille Donoso, a los que en esta ocasión se sumó Bergdich. En su lugar, viajaron los tres jugadores que venían de cumplir sanción (Edu Ramos, Ríos y Aguza) y Javi Galán, que se unía a Esteve entre los citados de un filial que se jugaba la vida casi a la misma hora en Murcia.

Entre todas las novedades, por lo mucho que se juega también su equipo, llamó la atención que Esteve y Javi Galán fueran citados para ocupar un sitio en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán. Es cierto que ambos han gozado desde el inicio de la confianza del técnico, pero no es menos verdad que sus apariciones en las últimas jornadas se han visto reducidas, entre otras cosas porque su rendimiento tampoco ha estado a la altura de las circunstancias.

Carrión dejó en casa a Donoso y Bergdich con el habitual Samu para el choque en el Pizjuán

Además, ni uno ni otro eran las primeras opciones ni para formar parte del equipo titular ni para la rueda de sustituciones. En la medular, Carrión tenía en el banquillo la opción de Luso (luego tuvo que ser utilizado como central) y Markovic, mientras que para los carriles se guardó la alternativa de Antoñito. Es más, hay que recordar que el preparador cordobesista contaba también con la carta de Bergdich, al que después de siete semanas consecutivas en la lista -y una titularidad ante el Zaragoza- dejó fuera al igual que un Guille Donoso con el que definitivamente no cuenta.

Lo curioso del caso es que sabiendo la dificultad de que tanto Esteve como Galán tuvieran minutos en el Pizjuán no se hubiera decidido desde el club que viajaran con el filial a la Nueva Condomina de Murcia, donde el Córdoba B libró -y perdió- otra batalla por la permanencia en el Grupo IV de la Segunda División B. Porque en el equipo de Jorge Romero, ambos sí tienen el cartel de intocables, tanto que el mediocentro había sido utilizado en las semanas precedentes como central para facilitar la salida del balón. Tras lo ocurrido en Sevilla, queda por ver qué decide Carrión esta semana, en la que los partidos del primer y el segundo equipo vuelven a coincidir el domingo, si bien el B juega por la mañana en la vecina Mancha Real y el CCF ya por la tarde con el Elche. Eso sí, ambos se juegan la vida.