Equilibrio máximo en las visitas manchegas

El histórico de enfrentamientos entre el Córdoba y el Albacete en El Arcángel no puede ser más equilibrado: cinco victorias para cada equipo y dos empates, con idéntico número de goles anotados que recibidos (20). El último precedente, eso sí, fue favorable a la escuadra manchega, que pescó en el mar de dudas que los blanquiverdes sufrieron en casa en la segunda vuelta del curso 15-16 (2-3), si bien aquel resultado no impidió ni que los locales jugaran el play off de ascenso ni el descenso visitante.

Eso sí, aquella última visita del Albacete a tierras cordobesas sirvió para confirmar al talentoso Portu, hoy una de las piezas fundamentales en la buena temporada del Girona en Primera. El atacante valenciano firmó un doblete que, unido al tanto de Pulido ya sobre la bocina, dejó en nada los de Fidel y Florin para un Córdoba que ese verano fichó desde el Belmonte a Antoñito y Edu Ramos. Pero el bueno de verdad era otro y se fue a Montilivi...

La última victoria del CCF, y también la más abultada a su favor, llegó poco antes del desembarco en el club de la familia González, en la etapa final de Prasa, con José Miguel Salinas de presidente y Lucas Alcaraz de entrenador. Un 5-1 para muchos difícil de creer por el estilo más conservador del técnico granadino que sirvió además para sellar la permanencia virtual de los locales y el descenso matemático de su oponente. Dos dobletes de Charles y Pepe Díaz dieron forma a un goleada que abrió Tena, dejando en nada el tanto del ex cordobesista Verza.

Una decena de los duelos entre ambos conjuntos se han producido en la Segunda, y un par más fueron en Segunda B. El primero en la 86-87, en una categoría por entonces reunida en sólo un grupo, resuelto a favor de los blanquiverdes (3-2, con goles de Luna Eslava, Tello y López Murga), y el segundo en la 89-90 en la que el Albacete fue campeón del Grupo III, entre otras cosas por su 0-1 en El Arcángel.