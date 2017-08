Empieza la cuenta atrás

A la hora de atacar, salvo sorpresa, Sergio Aguza y Javi Lara mantienen el rol protagonista del que hicieron gala en el tramo final de la campaña anterior, al tiempo que en la línea de tres hay un sitio guardado para Javi Galán y Jona. El tercer pie del tridente lo ocuparán un motivadísimo Alfaro o Sergi Guardiola, pichichi de la pretemporada cordobesista hasta la fecha con cuatro dianas y que ya ha demostrado que puede hacerlo muy bien partiendo desde la banda. Este es el boceto que luce a día de hoy el Córdoba, que aún tiene por delante una docena de jornadas y tres test de exigencia para terminar de definir el once que apareza cuando suba el telón de la temporada 17-18.

Más allá de lo que depare esta semana -y también los días previos a ese pistoletazo de salida a la Liga-, hay una serie de nombres que parten ya con el cartel de titulares. Son los casos del portero Igor Stefanovic, toda vez que Pawel sigue con su plan de recuperación y, en el mejor de los casos, llegaría a ese día 19 con el alta recién recibida. Asimismo, los laterales parecen propiedad de José Fernández y Dani Pinillos, y el puesto de mediocentro posicional se ha acabado de decantar para Edu Ramos por la lesión muscular de Álex Vallejo. La única duda de medio campo hacia atrás está en saber quién será la pareja de Joao Afonso en el eje de la defensa, pues los problemas de Josema y el buen tono dado por Caro abren una incógnita aún no resuelta.

Cierto es que como recompensa al grupo, el técnico tiene previsto dar minutos a todos sus hombres mañana ante el Betis, el único rival de Primera de la fase de preparación cordobesista. Eso no quita que el Córdoba querrá mantener su condición de invicto y fortalecer su confianza con una victoria más con la que hacer más placentero el reencuentro con El Arcángel y la afición tras más de un par de meses de obligada y necesaria separación para recobrar buenas sensaciones por ambas partes. La traca final del calendario de amistosos llegará el fin de semana en tierras extremeñas, el sábado con el Extremadura y el domingo con el Mérida como rivales. Ante estos dos equipos de Segunda B, la hoja de ruta marca que los futbolistas simularán por primera vez un partido oficial y disputarán 90 minutos. Es difícil que Carrión desvele todas sus cartas de golpe, pero sí parece una buena forma de empezar a vislumbrar el equipo que una semana más tarde aparecerá de inicio ante el Cádiz, ya con tres puntos en juego.

El Córdoba está a 12 días escasos de arrancar una nueva temporada en Segunda División, la tercera tras el efímero paso por la élite y la primera en los últimos años en la que el discurso del objetivo se ha suavizado sin que eso signifique dejar de mirar hacia arriba. El conjunto blanquiverde inicia hoy su cuarta semana de entrenamientos que, tras la notable carga de trabajo del stage en Benahavís, se presenta como el momento de terminar de pulir conceptos tácticos y afinar el once inicial que salga ante el Cádiz el próximo sábado 19. Para ello, Luis Carrión tiene por delante tres amistosos más, el primero mañana ante el Betis que pasa por ser el más exigente del verano, aunque al tratarse de la presentación ante la afición servirá para ver en acción a todos los jugadores. Los exámenes serios llegarán en la gira extremeña del fin de semana, cuando a buen seguro el técnico ya ofrecerá alguna pista más sobre sus planes para subir el telón del campeonato liguero.

Jaime Romero y Vallejo pueden sumarse al grupo esta semana

Jaime Romero y Álex Vallejo, dos de los actuales inquilinos de la enfermería cordobesista, pueden protagonizar la buena noticia de esta penúltima semana de la pretemporada, pues se espera que ambos vayan dando pasos para su incorporación a la dinámica normal del grupo en los próximos días. Aunque su concurso en el partido de presentación de mañana ante el Betis está descartado, las sensaciones que ambos transmitieron en los días finales del stage en Benahavís abren una puerta al optimismo. Eso sí, todo marcado por la calma y la precaución con la que el cuerpo técnico blanquiverde está tratando todos los problemas físicos del plantel en estas primeras semanas de trabajo y que afecta de manera directa también a Josema. En este caso, del que no hay parte médico, Carrión apuntó a hoy para saber algo más sobre su dolencia, por lo que la gran duda es si el murciano estará o no con el grupo en el regreso a los entrenamientos. Salvo sorpresa, Pawel Kieszek se mantendrá en un aparte, pues aunque el cancerbero polaco ya realiza trabajo específico de portería, centrado en el juego de pies, todavía no ha recibido el alta médica de su doble lesión en el meñique y el pulgar de la mala derecha que pone en duda hasta su recuperación para el arranque del campeonato.