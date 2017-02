Emilio Vega paga los platos rotos

Punto y final a la tercera etapa, segunda como director deportivo, de Emilio Vega en el CCF. El club emitió un escueto comunicado en el que anunciaba la destitución del leonés y de su ayudante Keke Durán. De este modo, la entidad cordobesista trata de cortar la crisis en la que vive instalada, con el equipo metido en la zona de descenso y muy alejado del gran objetivo del ascenso a Primera División.

Sólo era cuestión de tiempo que se tomase esta medida. Tras finalizar el mercado de invierno, en el que salió muy señalado por los fichajes realizados -Javi Lara, Mariano Bíttolo y Sergio Aguza-, el leonés, que acababa contrato en junio y no iba a continuar, ha pagado los platos rotos de una entidad que va hacia la deriva y con el proyecto inicial completamente agotado. Con esta medida se intenta poner fin a una situación crítica, en la que no tenía mucho sentido seguir contando con un director deportivo que no iba a seguir en el club a final de temporada. Así, la decisión tomada no era nada extraña. Otros equipos también la han tomado recientemente, como ha sido el caso del Zaragoza. Lo qu está claro es que el último mercado de invierno ha sido la gota que ha colmado el vaso, aunque no tiene toda la culpa por las limitaciones impuestas por la cúpula directiva y por la particular forma de gestionar el tema deportivo que tiene el club cordobesista.

Tras arrancar en verano de 2015 su tercera etapa en el club blanquiverde, Emilio puso la primera piedra con la contratación de José Luis Oltra. Con el valenciano hizo muy buena amistad, aunque ambos mantuvieron un discurso muy presidencialista. Además, con una apuesta clara por jugadores libres y siempre a coste cero -eso marcaba la casa-, el proyecto del curso pasado se inició de la mejor manera y con la vista puesta en el retorno a Primera División. Además, la explosión de Florin, con la ayuda de Fidel y Xisco, fue vital para que el equipo rondase la zona de privilegio en el arranque de la temporada. Esto hizo que el club apostase por renovar a Oltra primero y posteriormente a Emilio, ambos llegaron por un curso y se le prolongó por otro más. Sin embargo, en enero de 2016 empezaron los problemas. Sin reforzar la plantilla en ese mercado invernal -sólo llegó Eddy Silvestre-, contando con que Andone se marcharía a la Eurocopa y no estaría en el tramo final de campaña, los resultados fueron cambiando. El Arcángel empezó a ser un campo en el que todos los rivales sacaban algo y el técnico valenciano probaba cosas sin resultado. No obstante, a la hora de la verdad, todo cambió y el equipo se metió en el play off. Sin Florin, el Girona dejó fuera a las primeras de cambio al CCF.

A pesar de no cumplir con el objetivo, Emilio y Oltra mantuvieron su puesto. Perdieron a los grandes pilares (Florin, Fidel, Xisco...), no hubo refuerzos de garantías y el equipo, tras perder a Deivid por lesión en septiembre, empezó a derrumbarse en la tabla. Sin peso en El Arcángel, donde no se gana desde el 24 de septiembre, una mala racha acabó con Oltra. Su recambio, a propuesta de Emilio Vega -según comunicó el club- fue Luis Carrión, que estaba en el Córdoba B. La jugada no terminó saliendo bien y el equipo anda en descenso por segunda semana consecutiva. Aunque el técnico catalán se mantiene, a pesar de sumar 8 puntos de 30 posibles, la decisión adoptada ha sido cortar a Emilio Vega, que fue señalado por la grada tras no firmar a un delantero ni un central en el mercado invernal. Quizás ahora llegue algún refuerzo extra, pero el leonés ya está fuera. Sin peso en las decisiones, todo era cuestión de tiempo. Emilio dice adiós sin cumplir los objetivos y con el proyecto haciendo aguas por todos los lados. Eso sí, no era el gran culpable de este desastre.