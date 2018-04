Edu Ramos espera asestar "un golpe sobre la mesa"

Edu Ramos pasó ayer por la sala de prensa de El Arcángel para analizar el momento que vive el Córdoba, centrado en el choque del domingo ante el Lorca, un encuentro fundamental para que el cuadro cordobesista logre acercarse a la permanencia. El malagueño se felicitó por la mejoría del equipo, pese a que "la semana pasada no conseguimos puntuar y los rivales nos hicieron un favor", por lo que ahora "toca pensar en nosotros y buscar los tres puntos ante el Lorca". El mediocentro es consciente de que en este tramo final "vienen muchos partidos con rivales directos, pero lo importante es mirar esta semana" para no distraer la atención, pues a su juicio "es un rival que está debajo y si ganamos daremos un golpe sobre la mesa, porque nos podemos poner a dos puntos".

Pese al tropiezo en Soria, Edu Ramos aseguró que "hemos conseguido cuatro victorias que nos han dado mucha confianza y el equipo está fuerte, unido y convencido de que todo va a salir bien". Esta semana, enfrente estará un Lorca ante el que será difícil lucirse en ataque. "Cuando los rivales juegan con cinco defensas es más complicado", por lo que el malagueño es consciente de que tendrán que "buscar los espacios con paciencia", algo que considera "vital porque el partido no se gana en el minuto 10".

Ramos no se fía del rival de esta semana, por mucho que se trate de un equipo cuyo descenso está ya casi apalabrado. "Cualquier rival te puede ganar. El Lorca ha estado varios partidos sin puntuar pero le ganó al Granada", recordó el centrocampista, que espera que los lorquinos lleguen "con confianza, pero nosotros tenemos que pensar en los tres puntos que para nosotros son vitales y más en casa". Por eso, la semana de trabajo en el CCF está siendo muy intensa, según apuntó el malagueño: "El míster todos los entrenamientos los enfoca en base al rival, pero también en hacer nuestro partido, en lo que él nos pide".

En el plano personal, Edu Ramos reconoció que lleva "varios partidos en los que me estoy encontrando muy bien", aunque se mostró ambicioso al señalar que "margen de mejora hay, aunque es verdad que estoy en un momento muy bueno, pero siempre se quiere mejorar".