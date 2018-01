Dudas, más allá de Oliver

Y eso termina por dibujar un escenario en el que parece que al final la voluntad de Carlos González de vender su paquete accionarial no es tal. Al menos atendiendo a lo ocurrido durante la pasada semana, cuando frenó la firma de escritura pública en el último momento, tras conocer las faltas de forma de Aglomerados que luego hizo públicas, para a continuación pedir el pago al contado de los 8,5 millones de euros o bajo el aval personal de León, que aceptó pero alargando los plazos más allá del próximo 1 de julio. Unas condiciones que sin tiempo para ser estudiadas fueron enterradas directamente el viernes, cuando el propietario dio por cerrado "el vodevil" blanquiverde al menos hasta el próximo verano... siempre que Oliver, el argumento primario, no esté dentro del trato.

Durante el almuerzo navideño con la plantilla y el cuerpo técnico, celebrado entre Navidad y Año Nuevo y, por lo tanto, una vez cerrado el contrato de arras entre Carlos González (Azaveco SL) y Jesús León y Luis Oliver (Aglomerados Córdoba SL) -con fecha 20 de diciembre, horas antes del choque liguero ante el Reus que el montoreño vio en el palco de autoridades-, el todavía propietario deslizó algún mensaje sobre su probable regreso a la dirección del Córdoba el próximo verano. Ya entonces, cuando nadie podía pensar en un desenlace interrumpido, el máximo accionista blanquiverde mostraba así sus dudas respecto a una negociación que dio por cerrada unilateralmente el pasado viernes, alegando irregularidades en las obligaciones de la parte compradora y, sobre todo, señalando a la figura de Oliver como excusa principal para no culminar el proceso de compraventa. Pero el recelo es mucho mayor, sin duda, y viene de antes.

La entidad cierra un acuerdo con Héctor Rodas para evitar el juicio

Si la semana pasada fue Luis Carrión el que cerró un acuerdo con el Córdoba para cobrar las cantidades adeudadas tras su destitución -el técnico catalán tenía vinculación hasta el 30 de junio de 2019 cuando fue despedido el pasado 16 de octubre- antes de llegar el caso a los juzgados, en la actual le ha tocado seguir el mismo camino a Héctor Rodas. El futbolista valenciano denunció por la vía judicial el pasado junio -también lo hizo ante la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), aunque por esa vía no tuvo recorrido- tras no recibir la liquidación por la extinción de su contrato. El club blanquiverde se agarró entonces a un expediente disciplinario abierto en el mes de mayo para no satisfacer todas las cantidades al zaguero, con el que finalmente ha tenido que cerrar estos días un acuerdo para evitar ir a los juzgados. Rodas, por cierto, que firmó en verano un contrato de dos temporadas con el Círculo de Brujas, de la segunda categoría belga, para vivir su primera experiencia en el extranjero ha sonado este mercado de invierno para regresar a España de la mano del Lugo. En lo que va de campaña, el central levantino apenas si ha participado en cuatro encuentros, acumulando 360 minutos.