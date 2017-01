Cuidado que viene el lobo

¡que viene el lobo! La mala dinámica en casa -no ganan desde el 24 de septiembre cuando derrotaron al Gimnástic- y un pobre inicio de año, en el que sólo han sumado un punto de nueve posibles, han hecho que el CCF tenga hoy una cita vital ante el UCAM Murcia ¡por la permanencia!

Atrás quedó de momento el sueño de pelear por el ascenso, principal objetivo de la entidad blanquiverde. Sin embargo, la máquina no anda y se está metiendo en serios problemas, al quedarse decimosexto pero a dos puntos del descenso tras los resultados dados ayer. Los de atrás vienen apretando y el cuadro cordobesista debe espabilar ya. No le queda otra. Hoy tiene la ocasión perfecta de tomar oxígeno en la clasificación. Pero debe deshacerse de un UCAM Murcia que llega con la moral alta tras vencer la pasada semana en el feudo del Zaragoza. Además, desde que llegó Francisco Rodríguez, los universitarios sólo han cedido un envite -ante el líder, el Levante- de los cuatro que lleva el técnico almeriense al mando. Con la autoestima elevada tras encadenar tres jornadas seguidas sin perder, los murcianos quieren hacer más daño a la moral del Córdoba, que llega a este importantísimo choque tras perder los dos últimos encuentros ante el Girona y el Tenerife, ambos por 2-0.

Con ganas de revertir esta situación, los blanquiverdes se amparan al calor del hogar. Sin embargo, el coliseo ribereño no está siendo el fortín esperado si no todo lo contrario. De hecho, suman ya seis citas seguidas sin vencer, en la que solamente han logrado dos puntos de 18 en juego. Toda una tragedia que puede ir a peor si los universitarios se llevan hoy la victoria. Para tranquilidad -o no-, los de Francisco Rodríguez sólo han conquistado dos victorias lejos de la Vieja Condomina. Aún así, habrá que andarse con mucho cuidado con un equipo peleón que dará mucha guerra en El Arcángel.

Con el objetivo muy lejano, el CCF se centra ya en lo más cercano, como ya indicó el pasado viernes Luis Carrión en sala de prensa. "El objetivo es ganar el domingo y no pensar más allá". Alto y claro. La idea es liberar de presión a un equipo que no avanza y que se desmorona cada vez que encaja un golpe de un rival. Siempre le ha sucedido y no ha levantado la cabeza. Además, la eliminación copera ante el Alcorcón hizo mucho daño a la moral del equipo blanquiverde. Desde entonces, no da bola. Tocará dar un giro de tuerca pero debe hacerse ya. Y ahí aparece el preparador barcelonés para cambiar el sistema e incluso la alineación, a la espera de que llegue algún refuerzo extra durante este mercado invernal que echará el cierre el próximo martes. Con Javi Lara y Bíttolo ya en cartera, lo siguiente debe ser un delantero que refuerce un pobre ataque, en el que los cordobesistas sólo han marcado 21 tantos en lo que va de curso. Además, ha sido incapaz de meter un tanto en 313 minutos, por lo que los problemas siguen creciendo. Ante esta tesitura, Luis Carrión probará con Javi Lara por detrás del punta. Eso sí, está por ver si el catalán mantiene su apuesta por Rodri, máximo goleador del equipo con siete tantos, pero que anda espeso y peleado con el gol en los últimos envites. La otra alternativa es Piovaccari, que anotó cuatro tantos en Copa y el único en lo que va de año en el duelo de vuelta de octavos ante el Alcorcón. En Liga es otro cantar y sólo lleva uno, aunque sus oportunidades han sido escasas. Por otro lado, la otra línea que podría variar es la defensa, aunque está por ver si Carrión tira de Caro para sentar a Bijimine. El resto no variará nada, o eso parece en principio.

Con todo lo que hay en juego, la afición debe dar otro paso al frente para ayudar a un temeroso CCF, que necesita el calor de su gente para poder voltear esta situación que empieza a complicarse en exceso. Para pensar en otras cotas, primero toca amarrar la permanencia. Ese es el objetivo.