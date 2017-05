"El Córdoba no nos va a regalar nada"

Cauteloso. José Bordalás tiene claro que su equipo aún no ha conseguido nada y no quiere sorpresas desagradables en este tramo final de campeonato, en el que se está jugando estar en la zona de play off de ascenso a Primera División. De momento el objetivo va en camino, ya que la segunda plaza, en manos del Girona, está a siete puntos. Con el equipo tercero, el preparador del cuadro getafense comentó que "la victoria ante el Zaragoza sentó muy bien, pero está olvidada". "El equipo no ha hecho absolutamente nada y si nos creemos que tenemos algo asegurado cometeríamos un error gravísimo", reconoció el entrenador alicantino. De este modo, agregó que "ahora tenemos que ir paso a paso. Hasta que matemáticamente no hayamos conseguido algo no se puede hablar. Hay posibilidad, pero podemos caernos". De hecho, expuso un ejemplo: "el año pasado el Zaragoza perdió el play off ante un Llagostera descendido en la última jornada".

Para el compromiso de mañana ante el CCF, Bordalás tendrá a todos sus jugadores disponibles, algo que "siempre es buena noticia". También tuvo palabras sobre el conjunto blanquiverde: "el Córdoba es un equipo con mucha necesidad y de entidad. Tenemos que hacer un buen partido para ganarle". Además, comentó que "aquí no hay rival pequeño y enemigo fácil. Los que conocemos la categoría lo sabemos". "Nosotros ya lo hemos vivido con equipos de la zona baja que nos han quitado puntos, como el Mirandés, Mallorca o Nastic en esta temporada". También indicó que el CCF "no va a regalar nada, tiene necesidad porque quiere salir de esa zona". "Ha sido irregular toda la temporada e incluso cambió de técnico, pero tiene buena plantilla. Tenemos el máximo respeto por ellos, pero esperamos que con la ayuda de nuestra afición y nuestra confianza, seamos capaces de sacar el partido adelante porque estamos en un buen momento", apuntó el alicantino.