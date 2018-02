"No es el Córdoba que quiero ver"

José Ramón Sandoval se estrenó con una triste derrota en el banquillo del Córdoba, aunque en sala de prensa no pareció ver demasiado mal a su equipo, si bien tuvo que reconocer que en general no era lo que esperaba de sus hombres.

El técnico de Humanes reconoció que la derrota era un mazazo porque "para todos era un partido clave pero en especial para la afición, viendo como estaba el campo, pero el que juega con fuego al final se quema". Con esa expresión, Sandoval se refirió a que "tenemos muy poco margen de error. Nos la jugamos y la presión se nota en los jugadores en el terreno de juego", aunque aseguró que intentará "levantar la moral a los jugadores".

Lo sorprendente fue la visión del técnico de la labor defensiva de su equipo. "Valoro muy bien el trabajo defensivo. Pusimos a Valentín por delante para no sufrir mucho en el juego aéreo", aseguró, antes de reconocer que en el tramo final de partido "Jovanovic tenía ya menos retorno, pero el gol ha sido por dentro", algo que cree que se podía haber evitado: "Teníamos que haber cortado la jugada antes pero no hemos llegado. Creo que ha sido un golazo".

Con todo, el preparador del Córdoba insistió en que "el nivel defensivo nuestro ha sido bueno y hemos maniatado bien al Granada, pero hemos llegado hasta donde nos llegó el fuelle". También reveló el entrenador que sus planes tuvieron que cambiar por el tanto del empate: "Hemos estado a punto de meter a Noblejas para reforzar la banda izquierda pero ahí empató Machís y tuvimos que hacer un cambio ofensivo".

Sobre su visión del partido, Sandoval comentó que el Córdoba sacó "al Granada de su zona de confort, que son los centros laterales" y lamentó "la ocasión de Jovanovic, que ha sido muy clara y creo que el partido habría cambiado".

Cuando se le preguntó por el cambio de Edu Ramos, Sandoval respondió que "ya en la primera parte habíamos mandado a calentar a Araujo porque físicamente Edu no llegaba y le costaba recuperar. Con Araujo teníamos más retorno y lo hemos buscado para tapar algo más el campo y creo que lo hemos conseguido porque ellos no lo veían claro". También se refirió el técnico del Córdoba a la prematura lesión de Narváez, que le cambió mucho sus planteamientos. "Es un jugador importante para nosotros y estaba casi todo preparado para él. Era un jugador que podía recepcionar a la espalda de sus centrales y al final hemos tenido que usar un perfil diferente como es Alfaro. Creo que Narváez nos habría dado mucho ahí, porque en la primera parte nos ha costado mucho en ataque", apuntó Sandoval.

Ante la visión tan optimista del juego de su equipo, al técnico se le insistió por su valoración general, y ahí Sandoval reconoció que "en general no me ha gustado el Córdoba. No es el Córdoba que quiero ver, pero se trataba de ganar, no de jugar bonito. Buscábamos sobrevivir y a partir de ahí, mejorar".