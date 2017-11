"En Córdoba hay que aprovechar la ansiedad de ellos por ganar"

El domingo volverá a Córdoba Rodri Ríos, que el año pasado vistió la camiseta blanquiverde y acabó la temporada como máximo realizador del cuadro cordobesista, algo que sin embargo no le bastó para firmar la renovación el pasado verano. El punta soriano regresa ahora a El Arcángel vistiendo la camiseta de la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo del que es el máximo realizador con cuatro tantos.

No atraviesa un buen momento el conjunto leonés, que suma diez jornadas sin conocer la victoria, y es por que eso que Rodri apuntó que les falta "saber sufrir un poquito más para que no pase lo del domingo", en referencia al choque contra el Granada, en el que la victoria se les escapó al final.

El ariete del cuadro castellano-leonés es consciente de que el Córdoba está también en mal momento, por lo que abogó por "aprovechar la ansiedad que puedan tener ellos por ganar, tener el balón como nos gusta hacer, saber sufrir y aguantar la portería a cero".

Preguntado por su situación en León, Rodri aseguró estar "tranquilo, me siento querido, la gente me apoya, me lo transmiten en la calle y eso es muy importante", algo que en Córdoba no terminó de encontrar en ciertos momentos de la temporada.

"Con nuestro estilo, la responsabilidad del gol no es sólo del delantero, también hacemos esfuerzos para beneficiar a los extremos", apuntó Ríos, que es el máximo goleador de su equipo con cuatro tantos, pero que quiere más. "Me gustaría superar el número del año anterior (los 12 que anotó en Córdoba). Es cierto que me falta marcar fuera, pero no me importaría hacer 15 en casa", bromeó.