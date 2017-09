La Copa allana el camino a Carrión

El fiasco ante el Tenerife en el choque del pasado miércoles de la Copa del Rey ha servido para allanar el camino a Luis Carrión. El técnico optará, si no pasa nada grave, por repetir en Los Cármenes ante el Granada el once que ganó en liga a los insulares tras la mala imagen ofrecida en el torneo copero por la segunda unidad. Sólo Josema completó los dos encuentros ante los tinerfeños. Lo más preocupante de la eliminación fue la poca capacidad de reivindicación de los jugadores con menos minutos.

La Copa del Rey, más allá de ser un incordio para los equipos de Segunda División, sirve para rotar y probar a aquellos jugadores que no son habituales titulares. Ahí se tienen que ganar su sitio, convencer al técnico básicamente de que puede tirar de él en cualquier momento. Sin embargo, el partido ante los insulares dejó un agrio sabor porque ninguno dio ese paso hacia adelante. De los 22 profesionales que tiene Carrión en plantilla, sólo cuenta ahora mismo con 20 por las bajas por lesión Jovanovic y Javi Lara, los menos habituales no dieron la respuesta deseada, dejando a un lado la aportación de los jóvenes Mena y Sillero, que tienen que seguir con su crecimiento en el filial, al igual que Jordi Ortega o Sebas que estuvieron en la convocatoria del pasado miércoles ante los de Pep Martí pero se quedaron sin jugar. Entre los elegidos por Carrión, sólo Josema repitió respecto al once que ganó en liga. Stefanovic mantuvo las dudas mostradas en liga ante el Barcelona B y ahora mismo Pawel, a pesar de tener menos ritmo de partidos, está por delante y ya se ha convertido en el meta titular. Loureiro no está para jugar en el primer equipo aún, mientras que Caro está perdido. Noblejas está de pretemporada y se vio que es así en los minutos de los que dispuso en la segunda mitad. Tampoco se vio a Esteve Monterde, muy nervioso y sin ideas para liderar el juego blanquiverde. En esa línea estuvo también Alex Vallejo, que está a la sombra de Edu Ramos. Con Caballero escorado en banda y algo lento, Markovic le puso ganas pero se desinfló con el paso de los minutos. Por su parte, Jorge Romero tiene mucha clase pero no aporta nada en defensa. Con el partido perdido, el técnico tiró de Sergi Guardiola y Javi Galán pero no pudieron hacer nada para voltear la eliminatoria. Ante este panorama, Carrión, que no mueve piezas cuando gana, repetirá el once que ganó con claridad al Tenerife el pasado domingo. Ahí se dio un paso hacia adelante en el crecimiento del equipo, que dio dos hacia atrás en Copa con los menos habituales. Aunque la eliminación no deja de ser una anécdota del curso, porque tarde o temprano suele llegar en esta competición echa para los equipos de Primera División, la imagen mostrada sí hizo daño. Las facilidades defensivas y el pobre juego mostrado sirvió para ver las heridas de este Córdoba.

Para intentar que no vuelva a suceder, Carrión tirará de su mejor once. Con Pawel en la portería, la defensa será para Fernández, Joao Afonso, Josema y Pinillos. Edu Ramos y Aguza estarán en el doble pivote, mientras que Alfaro y Javi Galán estarán en los costados. Jona y Sergi Guardiola estarían en la punta de ataque si el preparador cordobesista mantiene los mismos jugadores que ganaron en liga al Tenerife. Si lo hiciese sería la segunda vez en lo que va de curso que repite once, aunque la primera vez no le salió bien tras perder con el Zaragoza. Ahora toca asaltar Los Cármenes para dar así un golpe sobre la mesa.