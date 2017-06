Centrados en las prioridades

Con la permanencia ya asegurada con el triunfo en Vallecas ante el Rayo, el CCF trabaja ya en la próxima temporada. De hecho, ahora mismo se centra en las prioridades, las renovaciones de Javi Lara, Sergio Aguza, Bíttolo -los tres jugadores que llegaron en el mercado invernal- y Alfaro, que está terminando el curso de la mejor manera. Además, el club quiere ampliar el contrato de Pawel Kieszek, al que le queda un año más de contrato. Por otro lado, la continuidad de Luis Carrión se resolverá en una reunión la próxima semana tras la cita de este sábado ante el Girona, como apuntó ayer Canal Sur.

Tras sellar la continuidad de Markovic para las tres próximas temporadas, la entidad cordobesista no quiere perder el tiempo y ya está centrado en hacer un equipo ilusionante, con pocas palabras y muchos hechos, para la próxima temporada. De momento ya hay 13 jugadores con contrato en vigor para el curso siguiente. De hecho, el renovado Markovic se une a Pawel, Antoñito, Caro, Deivid, Edu Ramos, Luso, Bijimine, Carlos Caballero, Domingo Cisma y Guille Donoso. También están aquí los cedidos Abel Moreno (Ponferradina) y Borja Domínguez (Oviedo). No obstante, no todos los que tienen contrato seguirán el próximo ejercicio.

Tras el buen final de campaña, en la que el CCF es el segundo mejor equipo de las diez últimas jornadas, el club trabaja en las renovaciones de Javi Lara, Sergio Aguza, Bíttolo y Alfaro. Todos han tenido cierto protagonismo en esta segunda parte del campeonato. Los tres fichajes del mercado invernal se han ganado a pulso su continuidad, al ser piezas básicas en los planes de Carrión desde su llegada. Ahora está por ver si los tres aceptan las condiciones puesta sobre la mesa. Lo que está claro es que Javi Lara y Aguza han dado otro aire al centro del campo cordobesista, mientras que Bíttolo se ha ganado su sitio también. Otro de los nombres propios es Alejandro Alfaro. El onubense ha pasado un curso muy irregular. De hecho, fue titular en el inicio del curso con un Oltra que lo utilizó hasta en el doble pivote. Con la llegada de Carrión se cayó del once y pasó mucho tiempo entre la grada y el banquillo. Sin embargo, un tanto en el descuento ante el Alcorcón le devolvió a la titularidad. Aunque no se mantuvo en el once, el técnico catalán volvió a recurrir a él. Sus tres goles en los tres últimos encuentros le han valido para que el club quiere que siga, aunque ahora está por ver si el ex del Valladolid acepta o por el contrario prefiere cambiar de rumbo. Eso sí, el onubense se encuentra muy a gusto en Córdoba.

A las renovaciones de estos cuatro jugadores se añade la intención del CCF de ampliar el contrato a Pawel Kieszek. El polaco, operado el pasado lunes tras jugar ocho meses lesionado, ha dado un gran nivel durante todo el curso. Esto ha hecho que varios conjuntos de Primera y otros de Segunda se hayan fijado en él. Entre ellos está el Leganés. Aún así, el club no ha recibido ninguna oferta formal por el portero blanquiverde. Además, el objetivo del Córdoba es que siga más años defendiendo la meta cordobesista, aunque no será una tarea fácil.

Por otro lado, la continuidad de Carrión se resolverá la próxima semana tras una reunión con la cúpula directiva. En la entidad están contentos con el rendimiento que ha dado el técnico, que ha sabido tirar hacia adelante en los malos momentos a pesar de su falta de experiencia en la categoría. Además, los buenos números del tramo final también le sirven de aval a un Carrión que tiene la confianza de varios pesos pesados del vestuario. Ahora es el turno de apostar por un proyecto de garantías para poder luchar por el ascenso a Primera División. Desde el club, en el que parece que está muy clara la continuidad de los González, saben del error cometido este curso, por lo que la única opción que tienen para reenganchar a un cordobesismo herido por su mala gestión es el de apostar de verdad y hacer un equipo competitivo para optar al ascenso a Primera División.