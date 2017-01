Centrado en metas cortas

Aunque el objetivo impuesto por el CCF desde el comienzo de la temporada es el ascenso a la élite, la mala dinámica de este comienzo de año, en el que los blanquiverdes han encadenado tres jornadas seguidas sin ganar que los ha dejado decimosextos a tres puntos de la zona de descenso, ha hecho que Luis Carrión se centre en metas más cortas. Es el momento de pensar en ir partido a partido, un cambio de discurso que se da por primera vez, aunque en la mente del técnico catalán ya sabe lo que quiere la entidad y todo el cordobesismo, el retorno a Primera División.

Con la zona de ascenso directo muy lejana y la de play off a seis puntos, el preparador cordobesista comentó que "tenemos que cambiar algunas cosas, el objetivo debe pasar por ganar el domingo y no pensar mucho más allá". Además, reconoció que "ganando el domingo, lo veremos de otra manera". Pero para conseguir ese primer reto, el cuadro blanquiverde tendrá que "cambiar la dinámica en casa ante el UCAM". "Trabajamos pensando en eso, en ganar el domingo, sea frente al primero o al último", apuntó el técnico barcelonés, que solamente piensa en la cita clave de mañana ante el equipo universitario. De hecho, reiteró que "nuestro objetivo es ganar el domingo y conseguir los tres puntos". A partir de ahí, el CCF, que rompería una mala racha sin conseguir el triunfo en su feudo -algo que no logra desde que se deshizo el 24 de septiembre al Gimnástic-, se podrá liberar y poder empezar así a mirar en otras cotas más altas, que ahora mismo están lejanas.

Para conseguir cambiar ese mal endémico en casa y romper esta dinámica, Carrión puede preparar cambios en el sistema. Tras perder ante el Girona y el Tenerife de forma consecutiva y sumar sólo un punto de nueve posibles en lo que va de año, el preparador catalán puede introducir novedades en el once inicial. "Siempre tienes en mente hacer cambios", comentó ayer en su comparecencia ante los medios Luis Carrión. De hecho, indicó que "cuando ganas, todo es más fácil porque piensas que has hecho mejor las cosas, pero cuando pierdes le das vueltas a la cabeza". "Ya veremos de cara al domingo, pero lo he valorado durante toda la semana y lo decidiré mañana -por hoy- para ver qué hacemos el domingo", señaló el preparador del cuadro cordobesista. Entre estos posibles cambios está introducir a Javi Lara como enganche con el delantero y colocar un doble pivote compuesto por Edu Ramos y Borja Domínguez. También es posible que Caro juegue en lugar de Jonathan Bijimine. No obstante, todo esto se resolverá mañana antes de medirse al UCAM.

Sobre la incorporación de Mariano Bíttolo, segundo refuerzo en este mercado invernal, Carrión comentó que "abarca la banda, tiene buen golpeo, nos puede aportar cosas y nos puede venir muy bien". También reconoció que "trabajamos viendo lo que hay, pero es un mercado difícil, ya que los jugadores que puedes traer o no juegan o son situaciones raras". "No creo en revoluciones, no va bien traer 7 o 8 jugadores, pero los dos jugadores incorporados van a aportar", aclaró el técnico barcelonés. Además, comentó que "el club hace su trabajo y nosotros trataremos de sacarlo", por lo que hay que "ganar el domingo e intentar mejorar en la clasificación".