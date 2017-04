Carrión ve la botella medio llena

No quedó nada contento con el partido de su equipo, pero Luis Carrión terminó por ver la botella medio llena, sobre todo por el punto conseguido en un mal final de partido y por el hecho de dejar a un rival directo por la permanencia a ocho puntos de ventaja. Por eso, Carrión aseguró que "el empate es bueno pero analizando el partido no tanto". Y es que el técnico lamentó que "les hemos regalado el gol en una acción en la que no hemos estado acertados en la presión y en acciones individuales de uno contra uno. Nos ha costado y a partir del gol hemos empezado a mejorar". Tras esos primeros compases, Carrión opinó que "hemos tenido tramos buenos de partido, pero lo que no me ha gustado el tramo final, con sufrimiento por las faltas y los córners de los que han dispuesto ellos".

Ese sufrimiento final llegó con el empuje de un rival desesperado. "Entiendo que ellos van a buscar el partido pero nosotros tenemos que tener más calma porque hemos dado muchas opciones de gol", apuntó Carrión, que no acabó contento con el segundo tramo de partido de su equipo porque "creo que en la segunda parte tendríamos que haber sido menos verticales y circular más el balón de una banda a otra para que ellos bajaran un poco su intensidad".

La delicada situación del rival, el Mallorca, también fue objeto de pregunta para Luis Carrión. El técnico catalán no quiso dar por descartado al rival bermellón y valoró que "ellos tienen cuatro partidos en casa, con rivales directos muchos de ellos". Además, Carrión opinó que "es un equipo que si gana un partido va a salir de la dinámica que tiene. Es un buen equipo con un buen entrenador", por lo que el técnico blanquiverde consideró que "yo en vuestra situación -refiriéndose a la prensa local- confiaría en ellos hasta el final". Eso sí, el técnico blanquiverde prefirió valorar la situación de su equipo, y respecto al Mallorca reconoció que es muy buena: "Nosotros lo hemos dejado a ocho puntos, que es un buen paso".

Eso sí, pese a su optimismo habitual, Carrión dejó claro que el empate de ayer se podrá valorar más si se consigue ganar el próximo domingo en casa. "Ahora tenemos que hacerlo bueno la semana que viene ganando al Mirandés", apuntó el barcelonés.