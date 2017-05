Carrión no teme al Getafe

La buena dinánica del Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez puede asustar pero Carrión no le teme. De hecho, reconoció que "es otro equipo más de Segunda y se puede ganar".

"A nosotros se nos dijo que en los dos últimos partidos solo conseguimos empatar con los dos últimos, pero esta liga es complicada. Hemos hecho cosas mal, otras bien, partidos mejores y otros peores", aclaró el preparador barcelonés, que recordó que "el Getafe ha empatado con tres de los últimos cuatro". "Nosotros somos capaces de poder ganar allí en Getafe y vamos a ir a ello", apuntó el técnico cordobesista. De hecho, agregó que "hemos trabajado bien toda la semana, recuperando un poco el ánimo del equipo y sabiendo que hay cinco equipos peor que nosotros y algunos tenían la misma intención que nosotros, objetivo que ha cambiado porque no ha ido bien. Esos cinco equipos se cambiarían por nosotros seguro", por lo que "nosotros tenemos que ir a Getafe a ganar".

El Getafe es buen equipo, trabaja muy bien y están mejor que nosotros pero se les puede ganar"

Ante el desenlace de la competición, con muchos conjuntos jugándose mucho aún, Carrión indicó que "es bueno que haya equipos tanto por arriba o por abajo, porque no hay seis o siete equipos que no se jueguen nada. Esto va a ser muy largo hasta el final". "A día de hoy, hay cinco equipos que están peor y vamos a intentar meter a más equipos. En Getafe se puede ganar, se lo he dicho a los chicos", aclaró el entrenador catalán. "Sin ánimo de crítica, lees y parece que es imposible ganar, el Getafe es buen equipo, trabaja muy bien, están mejor que nosotros pero se les puede ganar, eso tiene que quedar claro", apuntó el preparador del cuadro blanquiverde. De hecho, durante su ambicioso discurso, señaló que "no estamos jugando dos equipos, uno de Tercera y otro de Primera, somos dos equipos de Segunda y se le puede ganar si hacemos las cosas bien". "Eso es lo que he inculcado a los jugadores, que trabajen fuerte para llegar bien al domingo, conseguir tres puntos y que cambie todo a mejor, porque aquí ha habido semanas mejor cuando hemos ganado. Hay que salir de esta situación", aclaró el entrenador barcelonés.

Sobre Bordalás y el Getafe, Carrión reconoció que "es un buen entrenador y lo ha demostrado siempre. Todos los equipos que ha cogido de la categoría siempre compiten bien. Es un entrenador que me gusta, lo he seguido mucho cuando estaba en el Alcorcón y en el Alavés". "Este año, en cuanto a jugadores, es el que más talento tiene un equipo suyo, con lo cual están jugando algo mejor", comentó el entrenador blanquiverde. También aclaró que "ellos son un equipo competitivo, agresivo, que cuando roban el balón son rápidos, y esperan un poco el error del rival para salir. Tienen además buenos jugadores". No obstante, comentó Carrión que "es un equipo de Segunda, con el que intentaremos competir para conseguir los tres puntos".