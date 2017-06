Carrión no se la juega y repite la convocatoria del pasado domingo

Míchel se guarda para hoy la lista, en la que puede estar el joven Joni

Tras el último entrenamiento celebrado ayer en Vallecas, Míchel prefirió no dar pistas y se guardó la convocatoria para hoy, cuando tendrá que décidir no sólo el once alinea ante el Córdoba, sino cuál es la nómina de 18 jugadores que inscribe en el acta. "Tengo cosas decicidas, pero no el 100%, aunque salga el que salga lo hará bien", comentó el técnico franjirrojo, que no descarta que una vez conseguida la permanencia haya lugar en la citación para alguno de los jóvenes canteranos que durante el curso ha venido trabajando con el primer equipo. "No lo saben todavía. Como siempre, Pablo y Akieme están por fuera. Joni (Montiel) ha entrenado y tiene que esperar su oportunidad. No sé si entrará en convocatoria. Él sabe que tiene que derribar la puerta y que tiene opciones de seguir mejorando con nosotros", explicó Míchel.