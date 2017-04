Carrión, con la premisa muy clara

Luis Carrión reconoció que la premisa para la cita de hoy ante el Elche es que "el equipo no conceda mucho al rival y que siga generando ocasiones". Eso sí, el barcelonés aclara que "si necesitamos muchas para meter un gol, ese gol luego nos dé la victoria, no que tengamos que ir a contracorriente porque nos metan ellos y haya que ir a por todas generando y dejando espacios atrás".

Tras encadenar dos jornadas seguidas sin ganar, Carrión cree básico que "lo ideal sería defender bien y seguir generando ocasiones, porque es lo que nos va a dar victorias, y no ser un equipo plano como el día del Numancia, que no me gustó". De este modo, indicó que "el día después del partido de Sevilla estaba jodido, pero conforme pasan los días, vi que lo estuve más tras el partido ante el Numancia, que no generamos mucho". De hecho, recordó que tras la derrota en el Pizjuán ante el Sevilla Atlético "dije lo de la derrota injusta por las ocasiones que fallamos, que está ahí, se fallaron". "Hicimos 23 centros al área y ellos 12, tuvimos más posesión, en muchas cosas fuimos muy superiores a ellos... Sólo en segundas jugadas estuvimos peor. Quiero que mi equipo siga con esos números pero consiguiendo los puntos", apuntó el entrenador cordobesista.

Sobre el Elche, que llega a Córdoba tras caer claramente en su último encuentro ante el Zaragoza, Carrión comentó que "es un buen equipo y que dentro de lo que es la categoría intenta tener el balón todo lo que puede". Además, agregó que "ha manejado diferentes sistemas, o tres por dentro o dos y un mediapunta". Eso sí, "la baja de Pelayo, que es el que estaba jugando de mediapunta, les puede afectar en ese sentido, así que hemos visto todas las versiones que han tenido, incluso cuando jugaron con tres atrás como el día del Girona". Ante este panorama, el barcelonés afirmó que "planteamos cualquier posibilidad de ellos, sabiendo que tienen gente arriba en banda y que el día del Nàstic hicieron daño así". También reconoció que "he visto muchos partidos de ellos y tienen versiones muy buenas y otras no tan buenas, aunque el del otro día fue un resultado irreal porque en la primera parte se encontró los tres goles y en la segunda parte estuvo apretando con un sistema diferente". A pesar del duro revés, Carrión considera al cuadro ilicitano como "un buen equipo de la categoría".

Por otro lado, el preparador cordobesista fue cuestionado sobre si prefiere jugar antes o después de sus rivales -lo hará en abril siempre los domingos-. "Prefiero ganar, hacer las cosas bien y conseguir los tres puntos. Jugar antes no te asegura hacerlo mejor o peor", aseguró el técnico catalán. Además, "si nos toca jugar a las seis un domingo sabremos muchos resultados y hay cierta ventaja, pero si lo haces antes tienes menos presión". Aún así, "pensamos en el Elche, en hacer las cosas bien y ganar, independientemente de la hora".