Carrión se pone serio

La vuelta al trabajo del equipo estuvo marcada por la intensidad mostrada por Luis Carrión en los ejercicios defensivos. El técnico catalán se puso serio para trabajar unos aspectos que están dejando mucho que desear en los cuatro encuentros disputados hasta el momento. De hecho, los blanquiverdes, con ocho goles encajados tienen la peor defensa de Segunda junto a la Cultural Leonesa y el colista Gimnàstic.

Con la mente puesta en la cita del domingo ante el Tenerife, el preparador cordobesista empezó a trabajar con el grupo ejercicios defensivos, en los que puso especial interés tras los cuatro goles encajados en la cita del pasado sábado en el Mini Estadi. En este sentido, los jugadores se dividieron en tres grupos, mientras dos competían en medio campo del campo grande de la Ciudad Deportiva, el otro hacía ejercicio físico junto a Cristóbal Fuentes. No obstante, Carrión tomó la palabra, mientras que sus jugadores intentaban ponerse el mono de faena en defensa. De hecho, el técnico catalán arengó en varias acciones del entrenamiento de ayer a sus jugadores. "Lo que pasa hoy, pasa el domingo, hay que ser fuertes aquí", espetó el barcelonés. Mientras que Loureiro, Joao Afonso, Josema, Noblejas, Edu Ramos y Aguza estaban por un lado, en el otro estaban Fernández, Pinillos, Vallejo, Markovic, Caballero y Jona. Los restantes esperaban su turno. La gran premisa era no encajar gol. Algo en lo que estuvo muy atento el entrenador cordobesista, que no perdió de vista cualquier acción de sus jugadores durante un ejercicio en el que sudaron la gota gorda. A la vez que aplaudía a los suyos cuando la acción terminaba de la mejor manera, también se pudo comprobar la intensidad del técnico durante la sesión de ayer. En otra de sus arengas, Carrión comentó: "Soy fuerte en defensa, no me meten ningún gol". Incluso tuvo también para Dani Pinillos, al que le pidió dar un paso más. "Aprieta, puedes dar más y lo sabes", afirmó el técnico catalán sobre el lateral riojano.

Con la mirada puesta en la vuelta a casa, en la que los blanquiverdes han perdido los dos encuentros disputados (Cádiz y Zaragoza), Carrión se pone serio para que los errores defensivos no se vuelvan a repetir. Ya explicó la semana pasada que el equipo tenía que "ser más contundentes", un hecho que no se comprobó frente al filial azulgrana. De hecho, para el preparador cordobesista es vital crecer desde la defensa. La portería a cero es clave en una Segunda División, en la que cualquier error puede dar los puntos o quitarlos. Ahí está el quid de la cuestión. De momento toca trabajar un aspecto que está complicando a los blanquiverdes, que están desde el pasado lunes en puestos de descenso tras la victoria del Reus sobre el Numancia. Sí hubo cambio de nombres en la defensa de la última jornada, en la que Caro entró por Joao Afonso, mientras que Fernández, Pinillos y Josema siempre fueron titulares. Ahora está por ver si hay nuevos retoques en la zaga para la cita ante los tinerfeños, lo que está claro es que Carrión se puso serio y no quiere más errores en defensa.