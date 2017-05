Carrión pide dar otro paso

Con un mensaje claro y ambicioso, a pesar del "palo" recibido el pasado domingo ante el Mirandés. Luis Carrión quiere que su equipo de un paso más en Getafe. No lo tendrá fácil por el buen hacer de los de Bordalás en su feudo, en el que sólo han perdido un encuentro en lo que va de temporada, pero el técnico catalán apunta que "hay que trabajar y hacer las cosas bien para traernos los tres puntos que es lo que todos queremos".

Atrás quedó el empate ante el colista. Ahora toca centrarse en lo que queda por delante y abrirse camino para no caer a la zona peligrosa, de la que está a un punto. Carrión, que recordó el envite ante el Mirandés, apuntó que "desde el gol nuestro fue todo mal". "Es un palo, el equipo está tocado pero hay que ver que se han hecho cosas mal y no es sólo eso". Ante este panorama, "se pueden tomar dos caminos, o venirte abajo o intentar trabajar más todavía para salir de esta situación consiguiendo puntos. Ése es el camino que he tomado yo. Ahora mismo se ve todo muy negativo, con el empate del otro día porque todos esperábamos ganar y no fue así, pero tenemos un partido el domingo, partido que son tres puntos que podemos ganar", reconoció el preparador barcelonés. "Si el equipo trabaja bien, estaremos más cerca de poder llevarnos esos tres puntos. Eso es lo que intentaremos con toda la fe del mundo para llevarnos una alegría", comentó el entrenador del conjunto cordobesista.

¿Le puede la presión al equipo? Carrión lo tiene claro. "Si le das a elegir a Javi Lara, seguro que quería marcar en el minuto uno. Está claro que somos profesionales y no puede afectar nada", señaló el barcelonés. Además, agregó que "tienes que trabajar al cien por cien. Si tú haces cosas bien, vendrán 6.000 a esperarte si te metes en play off, eso ha pasado aquí, o tendrás el campo lleno". "¿Tienes que esperar a que te den aplausos y que te digan que bueno eres? No. Hay que hacer cosas bien y todo cambiará", añadió Carrión. Además, comentó que "soy el primero al que están criticando, cuando acabamos eliminatoria con el Málaga todo era diferente, yo entiendo todo, no pasa nada. ¿Tengo que esperar a que me digan que bueno eres? No, no, tengo que trabajar para cambiar esa situación y no me puede afectar nada, porque si me afecta trabajaría peor". En su discurso, el preparador cordobesista indicó que "hay que entender todo lo que pasa, trabajar al cien por cien y sacar al equipo para que todos seamos felices, yo el primero, vosotros, la afición, todo el mundo". "Hay que trabajar día a día, lo están haciendo bien últimamente, y los resultados saldrán a veces mejor y otras peor pero hay que dar un paso más", aclaró el técnico catalán.

También hizo balance de los últimos tres encuentros, en los que el CCF se midió a los últimos clasificados. "El día del Almería fue un buen partido. Es el mejor rival de abajo para mí y creo que de 11 partidos ha perdido con nosotros y el Levante. Es un buen equipo y le ganamos bien", argumentó Carrión. Sin embargo, "el día del Mallorca estuvo mal el equipo. Sólo ha perdido tres partidos de 17 en su casa, es un rival difícil en su casa, los números lo dicen, no lo digo yo sin querer justificar nada, porque luego dirán que soy conformista, y no, no soy conformista". Para terminar habló de la cita ante el Mirandés. "El otro día no me gustó el partido pero eso ya ha pasado. Ahora viene el Getafe y hay que hacer las cosas bien y trabajar", argumentó Carrión. De hecho, "seguramente si hacemos el mismo partido del otro día pero ganamos 1-0, sería todo diferente, un poco más positivo, no la alegría de la huerta porque no es para serlo pero mejor". "Tenemos que tener en la mente una cosa, da igual lo hecho antes, porque si contra el Sevilla Atlético hicimos una buena segunda mitad y no sumamos ningún punto, contra el Mallorca lo hicimos regular y sumamos un punto", aclaró el entrenador del conjunto blanquiverde. "Lo que hay que hacer es ganar en Getafe, hacer cosas bien y concienciarnos, que ya lo está el equipo hace tiempo, que tenemos que ir todos juntos de la mano para sumar lo más posible y dejarnos el cien por cien", indicó el técnico catalán. Además, comentó que "no hay que esperar nada, hay que hacer cosas bien y traernos los tres puntos de Getafe que es lo queremos todos".

De cara al compromiso de mañana en Getafe, Carrión aclaró que tiene la duda de Pawel. "Mañana -por hoy- evaluaremos y decidiremos", aclaró. Sí están ya disponibles Caballero y Piovaccari, recuperados de sus respectivas lesiones.