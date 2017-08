Carrión pide sin alzar la voz

Los últimos movimientos han dejado al Córdoba con una plantilla de apenas 20 futbolistas, de los que actualmente cuatro están en la enfermería. A nadie se le escapa que el club debe acudir todavía al mercado para cerrar algún fichaje, sobre todo en la parcela ofensiva. La salida de Quiles ha dejado a Luis Carrión con sólo dos puntas y, aunque en su sistema suele haber sitio sólo para uno, la experiencia de la temporada pasada aconseja a reforzar esa demarcación. La prioridad es, por tanto, un atacante, a ser posible que pueda actuar también por fuera, sin olvidar otras posiciones como la defensa, donde la baja indeterminada de Josema, ausente en las últimas sesiones del stage, puede abrir una nueva vía más allá de la opción de Soler y la polivalencia mostrada por hombres como Edu Ramos o Pinillos, al que el técnico probó en el amistoso ante el Sanluqueño.

Carrión no es ajeno a esta situación y, con la tranquilidad de tener ya el bloque y el refuerzo de las buenas sensaciones que el equipo está transmitiendo en esta fase de preparación, pide a su manera un esfuerzo a la entidad: "Espero que pueda venir alguno más. Estamos trabajando en ello. A día de hoy somos competitivos, pero si viniera alguien que dé el nivel lo seríamos más". El catalán, eso sí, se marca como pauta principal que sea un refuerzo, no un mero fichaje. "No vamos a traer a nadie por traer, hay que tratar de mejorar el equipo. No es fácil, pero intentamos traer algo que mejore o que compita en igualdad de condiciones para lo que queremos, que es pelear por estar arriba", insistió el preparador blanquiverde.

De momento, todas las miradas se centran en la zona ofensiva y señalan un nombre en rojo: Chuli. El delantero onubense parece que no tiene nada claro su futuro en el Getafe pese a haber sido una pieza clave en el ascenso y la compra obligatoria, fijada en 700.000 euros, que el club azulón ha tenido que afrontar con el Almería. Ahí está el principal caballo de batalla, que puede quedar en nada si Pepe Bordalás consigue algún jugador más para su zona de vanguardia.

Es el caso del rojiblanco Amath Ndiaye, cedido el pasado ejercicio en el Tenerife y cuya operación está más que encaminada, lo que podría empujar hacia la puerta de salida al zurdo, que se adapta a la perfección al rol que quiere el Córdoba: delantero con gol que pueda caer a los costados y que pueda adaptarse tanto al 4-3-3 como al 4-2-3-1 o hasta el 4-4-2. La situación invita a pensar que habrá que actuar "sin prisa", como viene reclamando el club en las últimas semanas. Y siempre dentro de los parámetros calidad-precio que se ha marcado la dirección deportiva y que por el momento invitan a Carrión a pensar que se ha "hecho una buena inversión".

Quizás hasta ahora pueda antojarse corta, aunque el técnico, empujado sobre todo por la plaga de lesiones que ha azotado al equipo en el stage, ha aprovechado la situación para ver en acción a jóvenes como Sillero, Sebas Moyano, Soler o los jóvenes porteros Alberto González y Llamas. Todos han presentado su oposición a cualquier eventualidad, aunque aún tienen camino por recorrer para afianzarse en un equipo abierto a retoques en alguna posición más.

Sobre todo a expensas de saber qué ocurre exactamente con Josema, ausente los últimos días de los entrenamientos en grupo sin que haya parte médico. Esa baja indeterminada ya obligó a Carrión a probar a Pinillos en el eje ante el Sanluqueño, lo mismo que durante más de una sesión ha hecho con Edu Ramos. Son soluciones de emergencia, un paso por delante de Soler, cuyo futuro inmediato está en el filial. Al menos así debería ser porque todo hace indicar que llegarán refuerzos, en plural, antes de que la ventana estival de fichajes baje la persiana el próximo 31 de agosto hasta enero.