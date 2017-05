Carrión mantiene alta la ambición

Ambicioso y optimista pese a las dificultades que está mostrando su equipo lejos de casa, Luis Carrión apostó por ir a ganar al Ramón de Carranza. El técnico barcelonés elogió al rival de esta tarde, el Cádiz, aunque se mostró convencido de poder sacar algo positivo de su visita al coliseo gaditano y puso como ejemplo el partido de la primera vuelta, en el que el Córdoba terminó perdiendo pero mandó en el marcador durante bastantes minutos ante los amarillos.

Cuestionado por cómo hacer daño al Cádiz, Carrión explicó que el rival de esta tarde "es un buen equipo, la clasificación lo dice y tiene gente muy rápida y decisiva arriba, que interpretan perfectamente a lo que juegan". El técnico blanquiverde indicó que los amarillos son "solidarios y fuertes atrás, aunque es verdad que les está costando sacar victorias últimamente pero no dejamos de pensar que son fuertes y si están arriba es por algo".

Carrión recordó el choque de la primera vuelta ante el cuadro gaditano. "Tuvimos 75 minutos buenos y no debemos caer en los mismos errores. Ellos te dejan espacios para que llegues, puedes dominarles y en una acción rápida todo cambia. Es un poco lo que pasó en la ida, íbamos ganando y en una contra nos empataron y el partido cambió por completo", aseguró el preparador cordobesista, que llamó a su equipo a ser "más fiables y entender que es importante defender esas situaciones e ir a hacerles daño y buscar la portería contraria", con el deseo de "acabar con la racha fuera de casa, que sería importante para todos". Con esa idea en mente, al técnico se le cuestionó si el empate sería bueno. "Nunca puedes ir a por el empate, hay que ir a intentar ganar. Luego hay partidos y partidos, pero siempre hay que intentar buscar soluciones para ganar. Vamos a salir a por el partido, luego hay mil circunstancias en el juego. Pero intentaremos ir a ganar, y si el partido da para el empate... pero eso casi nunca es bueno", aseguró Carrión.

El técnico del Córdoba no quiso entrar en demasiadas cuentas por la salvación. "No sé cuántos puntos harán falta, porque no sé lo que van a hacer los demás, aunque cada vez quedan menos jornadas y se ve más claro. Creo que nosotros tenemos que ganar partidos. Cuanto antes, mejor lo veremos todo. Tenemos que pensar en ir a por los tres puntos a Cádiz porque eso nos hará sacar la cabeza. Hay enfrentamientos directos entre los equipos de abajo y no sé la puntuación, pero tenemos que ganar y si fuera en Cádiz sería perfecto", argumentó Carrión.

Con el apoyo de la afición, el triunfo siempre parece más cerca y en Cádiz volverá a dejarse sentir la hinchada blanquiverde. Lo sabe Carrión, que señaló que "para nosotros es muy importante, yo creo que todos vimos que el otro día el equipo notó el aliento y el apoyo. Eso es básico hoy en día. Cuando vas a un campo rival y ves a tu afición, siempre te da un plus. Esta semana hemos seguido todo, viendo el esfuerzo de la gente para ir y estamos responsabilizados por responder a eso y contentos por tener a la gente de nuestro lado, que eso siempre ayuda mucho", apuntó el preparador del conjunto blanquiverde.

Carrión, que no quiso entrar en posibles modificaciones de su once inicial, dejó dos apuntes sobre los ausentes y algún tocado. Sobre Héctor Rodas, reconoció que es complicado volver a contar con él en lo que queda de competición. "Le ha mejorado un poco el tendón, pero no está todavía para entrenar. No sé lo que pasará de aquí a unas semanas, queda poco y después de recuperarse tiene que coger la forma. Pero no quiero anticipar nada, es cierto que tiene la molestia, el tendón inflamado y eso va poco a poco", apuntó el entrenador cordobesista, que además señaló que Caballero era baja porque "tiene un problema personal" y aclaró que Juli "ha estado entrenado con molestias toda la semana, que no le impiden entrenar pero sí que le limitan un poco".