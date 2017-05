Carrión se la juega con 15

Después de meses de pruebas, con vaivenes continuos entre la grada y el terreno de juego sin pasar siquiera por el banquillo, por fin Luis Carrión ha encontrado el bloque con el que quiere morir esta temporada. Los recientes tres encuentros ante rivales directos en la pelea por la permanencia han servido para comprobar que el núcleo duro del técnico para este sprint final se reduce a 15 jugadores. Son los que, con la excepción de la aparición de Moha Traoré el pasado domingo ante el Mirandés, se han repartido todos los minutos y, además, con un rol bien diferenciado: el once inicial es inamovible salvo por obligación en forma de sanción o lesión, y los tres cambios tienen nombre y apellido.

La última derrota en Valladolid, con groseros errores defensivos y el mismo problema de siempre en ataque, fue un punto y aparte en el desarrollo de Carrión como entrenador del Córdoba. Desde ese momento, su apuesta táctica ha pasado a ser de manera clara un 4-2-3-1, con un doble pivote mixto y un enganche puro por detrás del punta, con dos laterales equilibrados -uno más ofensivo y otro más defensivo- y dos extremos profundos que no olvidan la ayuda sin balón. El resultado no puede decirse que haya sido del todo bueno, sobre todo por la forma y tras los dos empates cedidos ante los dos últimos, pero al menos sí ha enterrado un banco de pruebas que no podía mantenerse abierto con la competición ya dentro de sus últimos diez capítulos.

Las bajas de Rodas y Antoñito han producido las únicas variaciones en la parcela defensiva

Pero más allá de dibujos, también el Córdoba ha empezado en esta fase decisiva del campeonato ha identificarse como equipo. Por fin Carrión ha dado continuidad a un once que sólo ha modificado por los imponderables de las bajas, que han afectado exclusivamente a la defensa. Con Caro como comodín, en estos tres partidos ante el Almería, el Mallorca y el Mirandés, el único cambio ha sido el de Antoñito por Héctor Rodas, primero por la lesión del valenciano y luego por la sanción del sevillano para el pasado fin de semana. Ahora, el nuevo parón del central deja la puerta abierta al regreso al equipo del lateral para la visita al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

Con Pawel fijo, y así será a pesar del susto del miércoles, la alineación de medio campo hacia arriba se ha mantenido inalterable, y eso que ahí sí tiene Carrión opciones de sobra para elegir, no como en la zaga. A la apuesta por Sergio Aguza y Javi Lara por el doble pivote le han seguido las de Ríos y Galán para los extremos, y Markovic en la mediapunta por detrás de Rodri, que con la ausencia por lesión de Piovaccari lleva un mes siendo el único delantero apto... y camino de dos sin anotar.

Sin embargo, el planteamiento de identidad va más allá incluso de saberse el once de memoria. Los cambios de Carrión en estos tres encuentros en los que, curiosamente, el Córdoba ha tenido que terminar defendiendo un resultado, no siempre con la misma suerte, han sido prácticamente un calco. Edu Ramos ha sido utilizado en todas las ocasiones como sostén para esos minutos finales, mientras que Luso lo fue en dos -en Palma el elegido para frenar el acoso balear fue Rodas, que se había quedado en el banquillo de salida para dar continuidad al once que ganó al Almería- al igual que Juli, al que se echó de menos el domingo. Ese día, el elegido para refrescar el ataque fue Moha Traoré, que es el elemento número 16 que de momento rompe esta clara apuesta de Carrión por un bloque de 15 jugadores para salvar la temporada de la mejor manera posible.

Al menos, así ha sido hasta ahora, aunque habrá que esperar a ver qué decide el técnico catalán en el momento que tenga a su disposición a los que hasta esta semana han sido los únicos inquilinos de la enfermería: Carlos Caballero y Piovaccari. Parece claro que al menos el delantero italiano tendrá minutos para tratar de paliar el importante déficit de gol que arrastra el Córdoba desde el principio de curso, aunque quizás también el madrileño pueda aportar su experiencia a la medular. No tiene pinta de que vaya a ser este domingo en Getafe, aunque la situación dramática en la que se mueve el equipo pueda acabar empujando a Carrión a volver a la agitación continua... que tampoco funcionó.