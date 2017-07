Carrión eleva la exigencia

Carrión está como un niño con zapatos nuevos. Sufrió mucho para conducir al equipo a lograr la permanencia el pasado curso y ahora no puede ocultar la ilusión por "empezar un proyecto desde cero". Desde el viernes trata de plasmar todos los ideales que ha ido trazando durante las semanas previas, que no han sido precisamente de vacaciones para un hombre al que se le ve entusiasmado por lo que tiene entre manos. Su ideal para alcanzar el éxito pasa por "el trabajo diario" y de ahí no pretende moverse. Ayer ya regaló a sus jugadores la primera doble sesión del verano, en la que elevó de manera considerable la carga física con el objetivo de poner lo más pronto posible al grupo en un tono adecuado, pues el miércoles empieza la ronda de amistosos. Será entonces la hora de ver nuevos conceptos tácticos y con balón, un amigo desde primera hora para el técnico, al que le agrada especialmente contar con un bloque "joven, con ganas y con hambre".

Tras la primera toma de contacto del viernes, que sirvió más para desentumecer los músculos tras el largo periodo vacacional, la plantilla empezó a sentir ayer la exigencia propia de esta fase inicial de la temporada. Doble sesión de entrenamiento, con más carga física por la mañana y más balón por la tarde para preceder a la primera jornada de descanso. Mañana arranca una semana que ya traerá los dos primeros bolos ante la selección de Kenia (miércoles) y el Écija (viernes), y que volverá a ofrecer entrenamientos de mañana y tarde ya desde el inicio. Porque si algo tiene claro Carrión es que la receta más fiable para que "las cosas salgan bien desde el principio" es trabajar "mucho".

El plantel disfruta hoy de su primera jornada de descanso; mañana, una nueva doble sesión

"Lo más importante es el trabajo diario", comentó en CCF TV el preparador blanquiverde, en un claro mensaje de lo que espera del grupo desde ya. No debe haber problemas, pues Carrión ya ha advertido que dispone "más o menos" de lo que ha querido: "Estoy muy contento de los que estamos aquí; hemos conseguido un grupo con hambre, gente trabajadora que vive por y para el fútbol, y gente de nivel. Estoy encantado con el equipo a día de hoy", comentó un hombre que sabe que el equipo necesita más movimientos para terminar de cerrarse, tanto en altas como en bajas, si bien es algo que espera para "más adelante" sin ningún tipo de prisa..

De momento, su preocupación pasa por poner los cimientos para construir un Córdoba que sea "protagonista con el balón, tenerlo el mayor tiempo posible, siendo verticales y estando juntos en el campo. Que seamos capaces de presionar arriba y recuperar el balón lo más rápido posible. Hacer que esto sea un espectáculo, disfrutar y a través de eso ganar". El mensaje recuerda al de su antecesor, José Luis Oltra, ahora en el Granada, aunque lógicamente con matices. Para empezar, y reconociendo el mal ejercicio pasado, Carrión apela por "tener calma, sabiendo que queremos estar arriba, pero eso pasa por ir jornada a jornada. Nunca voy a salirme de este discurso porque hay que ser humildes, saber que tenemos que mejorar. Pero nuestro objetivo es ganar los 42 partidos de liga".

Y para ello, su axioma es de lo más básico: currar al máximo. "Todos tenemos las ganas de hacer las cosas bien y la clave será el trabajo en grupo. Que seamos un grupo que va en la misma dirección, que tiene ganas de crecer. Lo más importante es el trabajo diario", explicó un entrenador que cree que "los tres que bajan de Primera tienen un presupuesto y una historia importante y lo lógico es que peleen por estar arriba. Luego estamos todos los demás que tenemos ilusión también por eso. Incluso algunos que han subido como la Cultural o el Barça B, que van a apostar fuerte por estar arriba". Pero eso es aventurarse mucho. Ahora toca sudar, como ya lo hace el planetl sobre la pradera de una Ciudad Deportiva que hoy descansa tras la primera sesión exigente de verdad de la temporada.