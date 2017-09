Carrión tiene otro dilema

Los peores presagios se cumplieron. Javi Lara tendrá que parar y no estará disponible para el encuentro del domingo ante el Tenerife. A pesar de que el de Montoro indicó el pasado miércoles ante los medios que se encontraba "bien", las sensaciones dejadas en el entrenamiento de la mañana dictaban lo contrario. Y así fue. Incluso él mismo lo comentó a la conclusión de la sesión: "Estoy regular". Sin embargo, durante el acto del taller de salmorejo en el Mercado Victoria, éste quitó hierro al asunto, pero al final fue todo lo contrario. El club emitió ayer un comunicado en el que informaba de la dolencia del centrocampista cordobés, que "padece una lesión en el sóleo de la pierna izquierda" tras las pruebas médicas realizadas. De este modo, el 7 blanquiverde estará de baja "al menos durante dos semanas", por lo que se perderá el doble duelo ante su exequipo y además la visita a Los Cármenes ante el Granada. No obstante, todo dependerá de "la evolución en su recuperación" pero todo hace indicar que tampoco llegaría para el choque frente al Valladolid, que se disputará el sábado 30 en el José Zorrilla (16:00). "Me cambio a la grada por unas semanas, estoy seguro que mis compañeros me van a regalar tres puntos y todo será más fácil", comentó el montoreño en twitter.

Con este contratiempo -quizás esperado-, tendrá que torear Luis Carrión para el encuentro ante los tinerfeños. El de Montoro es una pieza clave en los planes del preparador cordobesista. De hecho, Javi Lara ha jugado de inicio los cuatro partidos que se llevan disputados hasta el momento. Además, no había parado desde que firmó con el CCF el pasado mercado invernal. En total, el centrocampista cordobesista ha disputado 25 partidos seguidos en la competición liguera, 21 del curso pasado y los cuatro de este ejercicio. De este modo, su baja es otro dilema para el técnico barcelonés, que trabaja también la mejora defensiva de un equipo que ha hecho aguas en este comienzo, en el que ha encajado ocho goles.

Caballero o Markovic son las opciones para el preparador cordobesista como recambio de Lara El pasado miércoles abandonó la sesión con malas sensaciones, pero luego dijo sentirse "bien"

Con la baja del capitán, la segunda del curso tras la de Jovanovic, que sigue con su proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral, el CCF pierde su motor y a su especialista a balón parado, por lo que no es una ausencia cualquiera. Ahora habrá que buscar un recambio de garantías de cara a los envites en los que no estará el centrocampista montoreño. Aunque pocos tienen las cualidades de Javi Lara, Luis Carrión tiene varias opciones como recambio. En este sentido, Carlos Caballero es el jugador más parecido. El madrileño, que fue titular en Albacete y ante el Zaragoza, se cayó del once en la visita al Mini Estadi ante el filial azulgrana. De hecho, no jugó ningún minuto tras la entrada de Sergio Aguza en su lugar. Con Edu Ramos como pivote, el preparador cordobesista podría apostar por Aguza y Caballero, aunque tampoco sería descartable que otras variantes. Ahí entrarían Sasa Markovic o Alejandro Alfaro, éste último ya recuperado de unas molestias que lo han tenido renqueante durante esta semana. Ambos son jugadores de un perfil diferente pero podrían entrar también si el preparador blanquiverde apostase por alguno de ellos.

Lo que está claro es que la baja de Javi Lara trastoca los planes de un Luis Carrión que se queda con 20 jugadores del primer equipo y sólo tendrá que hacer dos descartes para el encuentro del próximo domingo. Esteve, Loureiro o Noblejas han sido los habituales descartados, por lo que uno de ellos estará en la lista de cara al choque contra los tinerfeños.