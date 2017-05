Carrión y la confianza en un once

Cuando llega la hora de la verdad y el campeonato empieza a tocar a su fin, lo mejor es hacer los menos retoques posibles. Además, si los resultados van saliendo, esto hace que no se produzcan grandes novedades en las alineaciones iniciales. Este es el caso del Córdoba. Con tres puntos de renta sobre el descenso, los blanquiverdes, que han levantado el vuelo en casa, consiguieron un punto de oro en su visita del pasado sábado al Ramón de Carranza. De este modo, Luis Carrión, que repitió el mismo equipo en Cádiz que el que jugó siete días antes frente al Reus, mantiene la confianza en un once inicial que volverá a ser de la partida este domingo al Oviedo.

Tras haber conquistado cuatro puntos de seis en juego, el preparador barcelonés no quiere retocar lo que parece que está funcionando en las últimas jornadas. De hecho, no lo ha conseguido hacer mucho desde que se hizo cargo del equipo a finales de noviembre. Sólo dos veces ha repetido el mismo once en lo que va de campeonato, pero Carrión tiene el domingo la oportunidad de mantener por primera vez su apuesta en tres citas consecutivas. Tras frenar la sangría de lesiones y sanciones, que ha afectado al equipo durante buena parte del ejercicio, el preparador cordobesista, que tiene un bloque cerrado en esta recta final del campeonato, no moverá mucho un once que debe ser ya continuista. En este sentido, Pawel se ha ganado a pulso su sitio en la portería gracias a sus buenas intervenciones que han salvado al equipo en más de una ocasión. Delante del meta polaco la defensa estará compuesta por Antoñito, Caro, Deivid y Bíttolo. Las lesiones de Rodas y Cisma hace que Carrión tenga pocas posibilidades, ya que Bijimine no juega desde que tuvo el accidente y se apueste antes por Luso para cualquier problema en esta zona defensiva. Por otro lado, tras probar diversas opciones en el pivote, el técnico catalán ha vuelto a apostar por Edu Ramos, que estará arropado por Javi Lara y Aguza. En los costados estarán Pedro Ríos y Javi Galán, mientras que en la punta de ataque Piovaccari, a pesar de no marcar, se ha ganado su sitio en las últimas jornadas.

Con este once, Carrión se guarda varias cartas en el banquillo, como se han podido comprobar en los dos últimos encuentros. De hecho, tanto ante el Reus como ante el Cádiz, los goles los anotaron los jugadores de refresco. Frente a los catalanes fue Rodri el que marcó el tanto de la victoria. El delantero soriano, pieza clave este curso en ataque, perdió su titularidad tras la cita con el colista Mirandés. A pesar de sumar ya 11 goles, el ex del Valladolid lleva ya tres citas partiendo desde el banquillo. Por otro lado, en el Carranza, Alfaro fue el autor del empate. El onubense vuelve a tener protagonismo en estos últimos tres envites. A ellos se unen también las opciones de Juli, Markovic, Luso o Caballero. Con lo que hay, Carrión encontró su once y su continuidad es sinónimo de éxito.