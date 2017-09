Carrión atiza y el vestuario relativiza

El mensaje crítico de Carrión en sala de prensa, enfadado y contrariado por el papel de su equipo ante el Barcelona B, no fue demasiado en consonancia con la lectura que hicieron los futbolistas, que observaron desde el césped como abultado el resultado que reflejó el marcador del Mini Estadi al término del partido.

Luis Carrión no puso paños calientes y reconoció estar "preocupado por todo lo que ha pasado en el campo, porque hemos dado una imagen que no debemos dar". El preparador catalán explicó sus lamentaciones: "Nos meten cuatro goles y tres en la primera parte, en tres acciones que defendemos muy mal y a partir de ahí desaparecemos del partido". Por todo ello, Luis Carrión se mostró "cabreado más que preocupado".

Preguntado por si el problema era de la defensa en particular, Carrión fue más allá. "El problema es de todos, no se puede bajar del barco nadie ahora", aseguró, antes de explicar que "el partido al principio creo que estaba más o menos igualado, incluso hemos tenido un gol que han anulado y ahí, en una mala defensa de un saque de banda, otra vez, nos hacen el gol y nos hemos desdibujado por completo". Esa fue su mayor preocupación, porque "eso no puede ser, tenemos que ser un equipo con alma".

Sin embargo, los jugadores que pasaron por zona mixta en el Mini Estadi, Jaime Romero y Javi Galán, vieron el choque menos desigualado de lo que el marcador terminó reflejando.

"Es una derrota abultada. Teníamos la ilusión de poder ganar y creo que que no hemos estado bien pero hay que pensar en la próxima semana", afirmó Jaime en su lectura del choque en el Mini Estadi, antes de asegurar que "en la primera parte hemos tenido muchas llegadas al área, no hemos metido ninguna y cuando te meten el segundo gol, pues ya el equipo no está bien". Pese a todo, a su juicio, "el resultado no debería haber sido tan abultado porque las sensaciones no han sido tan malas, al menos para los jugadores".

Más o menos en esa línea se expresó también Javi Galán. "Yo creo que han sido superiores pero la victoria ha sido demasiado abultada. Hemos parado pocas contras y eso nos ha matado. Creo que el resultado es un poco abultado, no era un partido para un 4-0", razonó el extremo pacense. Pese a ello, Galán reconoció que "es una derrota dura, perder por 4-0 siempre es duro pero ahora más que nunca hay que estar unidos. Volvemos a casa y tenemos que ser fuertes con nuestra afición para sacar los tres próximos puntos". Sobre los errores del equipo, el zurdo aseguró que "trabajamos y vemos al rival, pero tendremos que mejorar cosas. Es algo de todo el equipo, el ser más contundentes. Lo intentaremos mejorar".