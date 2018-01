Carrión ya tiene el acuerdo que no se atisba con Merino

Luis Carrión y el Córdoba alcanzaron ayer un acuerdo para solucionar los pagos pendientes que el club tenía con el entrenador catalán, destituido hace unos meses. La entente llega en el último día de gestión de la familia González en el club, y en gran parte por las facilidades dadas por Carrión, que cobrará en varios plazos el dinero que le corresponde por su despido. Con el que el club no tiene aún un acuerdo, y tampoco se espera, es con Juan Merino, que sigue reclamando lo que en su día le firmó Carlos González, un contrato hasta el 30 de junio de 2019, es decir temporada y media.

El propio Carrión confirmó a el Día que los abogados de ambas partes habían sellado un acuerdo que no ha necesitado de una negociación dura, pues la predisposición por su parte era total. El técnico accedió a la petición del club de fraccionar el pago, algo que aceptó porque no tiene "problemas en intentar ayudar".

Los problemas sí existen para alcanzar una entente con Juan Merino. Así lo reconoció el propio González, ayer en Radio Marca Córdoba, al mostrarse "decepcionado, no en el trato personal pero sí por cómo se está comportando con el club, que me parece que no es lo correcto". El técnico gaditano, despedido tras apenas dos meses al frente del equipo, quiere hacer valer sus derechos y el contrato que el club le firmó por temporada y media, algo que González no comparte porque "con siete partidos no puedes pretender cobrar dos temporadas".