Caro: "No parto con ventaja"

La profunda transformación sufrida este verano por la plantilla del Córdoba, sobre todo en las áreas, ha dejado a José Antonio Caro como el único superviviente de la línea defensiva. Pero el sevillano advierte que no tiene "ventaja" respecto a los otros dos centrales con los que tendrá que pelear la titularidad: un Josema "que llega con ganas pese a no haber jugado nunca en la categoría" y un Joao Afonso "con experiencia" pese a su estreno en el fútbol español. De momento son los tres que forman la última línea de resistencia por delante del portero y, contando con la polivalencia de Edu Ramos y Álex Vallejo, parece que ahí quedará esta "fuerte" competencia.

"Desde que juego al fútbol, cada pretemporada es un mundo nuevo, así que no tengo ventaja con los compañeros", dijo Caro, que quiso hacer referencia también a "Soler, que está con nosotros y lo está haciendo muy bien". El futbolista natural de Estepa, agradecido por la decisión de Carrión de utilizarlo en su "posición natural" de central, analizó la propuesta para este curso: "El estilo de juego obliga a tener las líneas muy adelantadas, cerca del centro del campo, por lo que si el equipo está junto recuperaremos antes, aunque para eso hay que estar atentos para que nos pillen las espaldas".

Un boceto que lució bien ya ante el Almería, en un partido en el que "no sólo la defensa, sino todo el bloque estuvo bien y la presión fue buena durante todo el partido", algo que ayudó a que "las sensaciones dentro del campo fueran muy buenas". Y con eso se queda Caro, pues cree que "es pronto para hablar de objetivos", si bien admite que los tres descendidos (Granada, Sporting y Osasuna) "van a estar arriba, al menos por plantilla y nombres, aunque otros años se ha visto que eso no es así".

Por último, el zaguero, uno de los especialistas en una "estrategia que se trabaja mucho" y que habrá que "aprovechar para atacar, pero también hay que saber defender", no se marca cifra de goles, tras hacer tres el ejercicio 16-17. Y es que, aunque "ojalá vuelva a repetir", su cometido es otro: que la portería propia quede a cero el mayor número de partidos posible.